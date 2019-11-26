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Başkan Güder: “İmarda kat sayıyı arttırdık”

İHA

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "10 dönüme sığan 120 daire sayısını 150'ye çıkardık" dedi.

Başkan Güder: “İmarda kat sayıyı arttırdık”

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “10 dönüme sığan 120 daire sayısını 150’ye çıkardık” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle toplantıları kapsamında Orduzu Kaldırım Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda, mahalle sakinlerinin sorun, sıkıntı, talep, istek ve önerilerini dinleyen Başkan Güder, mahalle ile ilgili tespit edilen sorunların çözümü noktasında büyük çaba ve gayret sarf ettiklerini söyledi. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, toplantıda yaptığı konuşmada, “Öncelikle mahalle toplantılarımızı yaparak mahallemizin eksiklerini konuşup, tamamlamak adına nasıl çalışmalar yaparız bunların istişaresini yapmak için buradayız. Osman Güder Başkanımızın Battalgazi Belediye Başkanı olmasıyla birlikte Battalgazi güzel bir uyum ve ivme kazandı. Biz, sadece kaldırım mahallesi değil, Battalgazi’ye daha fazla neler yapabiliriz onun düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Orduzu bölgesindeki imar sorunlarının çözüme kavuşması için canla başla çalıştıklarını vurgulayarak, “Battalgazi ilçesi için bizim birinci atmamız gereken adım imardır. Bunun içinde arkadaşlarımıza İmar ile ilgili çalışmaları Nisan ayından itibaren başlatın dedik. Arkadaşlarımız Temmuz ayına kadar kendi çalışmalarını bitirdiler. İmar ile ilgili çalışmalarda siz çalışmanızı yaparak Büyükşehir’e teslim edeceksiniz, Büyükşehir’de sizin yapmış olduğunuz bu çalışmaları alarak, yanlışları ve doğruları tartarak bir karara bağlayacak. Daha Sonra bizde, bu konuda yapılan varsa itirazlara bakacağız. Sanırım buda bu hafta içerisinde olacak. İtirazlarda haklılar mı haksızlar mı diye. İnşallah düşündüğümüz gibi giderse İmar sorununu NisanMayıs ayı gibi çözmek ve sonuçlandırmak istiyoruz. Bu sorunları çözdüğümüzde diğer sorunlarda haklı olarak çözüme kavuşmuş olacak. Doğalgaz sorunu da aynı şekilde. Biz, imar çalışmaların tamamlandığını söylediğimizde doğalgazı buradan götüreceksiniz diyebilmeliyiz. Ancak biz o yolu açamadık şuana kadar. İnşallah birinci amacımız bu yolları açmak. İmarı çıkaramasak dahi Kaldırımın yolu yarın İmar gelse de burası olacak, gelmese de burası olacak güvencesini belediye olarak Doğalgaz Müdürlüğüne güvence veriyoruz ve sorumluluk alıyoruz. Diyoruz ki, biz yolun yerini değiştirmeyeceğiz. Bu tür kesin olan yerlere 2020’de düşündüğümüz yerlerden olan Orduzu, bir tanesi Şanlıkaya’dır. Burada düzenleme çalışması yapıyoruz. Su ve kanalizasyon olarak sorunlar yaşanıyor. Bunun içinde MASKİ ile görüşmelerimizi her zaman yapıyoruz. Bize söyledikleri, 2020’nin İmarını bize yol verin biz tüm altyapıyı değiştireceğiz. Bunun içerisinde sıkıntılı olan Orduzu, Hanımınçiftliği, Eskimalatya’nın bir kısmı ile Hatunsuyu’da var. Bunların hepsi İmarı bekliyor” dedi.
“Tarım vasfını yitirmiş alanları imara açmak için uğraşacağız”
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Orduzu’daki yer için görüştüklerini de hatırlatan Başkan Güder, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orduzu ve Hanımınçiftliği eski belediyelerinin orası için önce 500 bin lira para ayırmışlardı. Biz, dün telefonda Bakan yardımcımız ile görüştük. Zaten öncesinde görüşmeler gerçekleştirmiştik, oradaki 500 bin olan parayı 2 milyona çıkardık. Bizim orada ki amacımız, orayı Gençlik Merkezi haline getirmek. Gençlerimizin akşam gidip sohbet edebileceği, ders çalışabileceği ve kitap okuyabileceği bir mekan haline getirmeyi hedefliyoruz. Yine gençlerimiz için 2 tane halı saha projemiz var. Bu projeyi de hayata geçirmek için öncelikle Orduzu’da ve Hanımınçiftliği’nde yer bulabilir miyiz dedik ve arkadaşlarımıza araştırmalarını istedik. Ancak buralardaki İmar sonuçlanmadığı için buralarda yer bulamadık. Bizde bu projemizi farklı bölgelere kaydırdık. Yine de bu bölgeler için faklı çalışmalarımız olacak. Öte yandan Arslantepe’ye büyük önem veriyoruz. Burayı önemsememiz sebebi de Arslantepe Turizme açılırsa eğer her yıl buraya gelecek olan kişi sayısı git gide yükselecektir. Amacımız yurt dışı ve içinde insanları oraya çekmek. Yerli ve yabancı turistleri oraya çekersek eğer Orduzu daha da canlanır. Birde Orduzu’da dereyi ıslah etme çalışmamız var. Onla alakalı olarak Vali bey ile tekrar görüştüm. Dünyada Toprağın korunması diye bir karar alınıyor. Türkiye’de araziler parçalandığı için topraklar işlenmez duruma geliyor. Orduzu’nun büyük bir bölümü tarım arazisi. Yani korunması gereken tarım arazisi. Tarım İl Müdürü ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Olumsuz bir açıklama yapıldı. Ama biz raporlarımızı hazırlayacağız ve Bakanlığa göndereceğiz. Burada sadece Bakanın onayında kalmıyor, birde Cumhurbaşkanımıza gidecek. Arkadaşlarımız bu konuda da çalışıyor. Orada tarım vasfını yitirmiş alanları imara açmak için uğraşacağız” şeklinde konuştu.
Battalgazi bölgesine rağbetin daha da artması için imar oranını yukarıya çektiklerini ifade eden Başkan Güder, “İmarda Battalgazi bölgemizin dezavantajı şuydu. Yeşilyurt Bölgesi İmarda oran biraz daha yüksekti. Battalgazi’de ise bu oran daha düşüktü. 10 dönüme siz 120 daire sığdırırken, biz burada kat sayıyı artıralım dedik, Battalgazi bölgesine rağbet olsun diye 120 kat olan imar oranını artırarak 150 kata çıkardık. Buda ciddi bir rakam. Bu karar ile birlikte Battalgazi’ye olan rağbet daha da artacak. Şuan inanın biz, yastığa kafamızı koyduğumuz zaman uyuyamıyoruz. Biz, sizi sizin kadar düşünüyoruz. Biliyoruz ki her kuruşun hesabı bizden sorulacak. Bunun içinde o şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Çevre yolu sorununun biran önce çözüme kavuşması içinde görüşmelerimiz sürekli devam ediyor. Buradaki sıkıntıları çözmek için çaba gayret sarf ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Toplantıya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MALATYA

26 Kasım 2019 Salı

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