Yeşilyurt Belediyespor'da 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 3.Lig 3.Grup’ta geçen haftayı 42'lik Batman Petrolspor galibiyetiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor’da ligin 15.haftasında deplasmanda oynanacak 1954 Kelkit Belediyespor maçının hazırlıkları sürüyor.

Mehmet Ak yönetiminde çıktığı 8 maçtan 12 puan alarak alt sıralardan kurtulma adına umutlanan ve haftayı 16.sırada kapatan turuncu yeşilliler, ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Kelkit maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Turuncu yeşillilerde tek hedef galip gelip alt sıralardan iyice uzaklaşmak.

Kelkit maçına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlanan turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak’ın öğrencileri oldukça ktirik bir viraj niteliği taşıyan Kelkit müsabakasına farklı bir gözle bakıyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor müsabakası 1 Aralık Pazar günü saat 13.00'de oynanacak.

Yeşilyurt Belediyespor As Başkanı İhsan Kılıç yaptığı değerlendirmede çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Son oynadıkları kritik müsabakayı kazandıklarını belirten Kılıç, "Geçen hafta hakikaten final niteliğinde bir müsabaka oynadık. Aldığımız 3 puan oldukça hayati bir 3 puan. Aynı şekilde bu hafta da çok önemli bir maça çıkacağız. Bu anlamda geçen haftaki maçı unutup Kelkit maçına motive olmalıyız. Biz yönetim olarak teknik heyet ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu.

MALATYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.