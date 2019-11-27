Teknolojinin nesillere etkisi Dr. Öğr. Üyesi Uçar, yeni nesli internet nesli olarak değerlendirdi

Malatya İnönü Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Recep Uçar, yeni nesli internet nesli olarak değerlendirdi.

İnönü Üniversitesi Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezi’nde Dr. Öğr. Üyesi Recep Uçar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Söz Ehlinde” konulu seminer düzenlendi. Dr. Öğr. Üyesi Recep Uçar, gençlerin teknolojiyi 1960’lardan sonra daha fazla kullanmaya başladıklarını belirtti. Uçar, 1980 ile 2000 yılları arasındaki gençliğin teknolojiye yatkın olduğunu söyledi. Bu neslin teknoloji becerilerinin gelişmiş olduğunu vurgulayan Uçar, özellikle serbest piyasa uygulamalarının üreten değil tüketen toplumu meydana getirdiğini buna bağlı olarak ahlâk sorunlarının arttığını vurguladı. Uçar, zaman içerisinde bireylerin özellikle de kadınların iş gücüne katılmasıyla birlikte çocuk sayısının azaldığına dikkat çekerek, 1960’lardan sonra aile başına düşen çocuk sayısının dörtten üçe düştüğünü ve bunun ilerleyen dönemlerde de düşeceğini söyledi.

20002020 yılları arasındaki ileri teknolojik gelişmelerden dolayı bu yıllarda doğanları internet nesli olarak değerlendiren Uçar, gençlerin interneti yönetmesi gerektiğini, halbuki günümüzde internetin gençleri yönlendirdiğine parmak bastı.

Uçar, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

MALATYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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