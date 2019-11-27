Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 8 kişi tutuklandı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlara karışan 30 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlara karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda, 30 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, tutuklanırken, 22 kişi ise serbest bırakıldı.



MALATYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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