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Yeni Malatyaspor´da hedef Gençlerbirliği maçından 3 puanla dönmek

DHA

Yeni Malatyasporlu futbolcular Moryke Fofana ve Sakıb Aytaç, ligin 13´üncü haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçından 3 puan ile ayrılmak istediklerini söyledi.

Yeni Malatyasporlu futbolcular Moryke Fofana ve Sakıb Aytaç, ligin 13´üncü haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçından 3 puan ile ayrılmak istediklerini söyledi.
Süper Lig´in 13´üncü haftasında 29 Kasım Cuma günü Gençlerbirliği´ne konuk olacak BtcTurk Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp taktiksel çalışmalarla son buldu. Sarı-siyahlı ekipte Hadebe dışındaki tüm futbolcular çalışmada yer aldı. Antrenman öncesinde Moryke Fofana ve Sakıb Aytaç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
MORYKE FOFANA: 3 PUAN ALABİLECEK KAPASİTEMİZ VAR
Gençlerbirliği maçından 3 puan alabilecek güç ve kalitede olduklarını ifade eden Moryke Fofana, "Fenerbahçe çok iyi bir kulüp, sezona da çok iyi başladılar. İçeride oynadığımız için galip gelmek istiyorduk. 1 puan aldığımız için mutlu değiliz tabii ki ama sonuçta Fenerbahçe karşısında alınan 1 puan iyidir. Kurtardığımız bir penaltı, verilmeyen bir golümüz var. Futbolda böyle şeyler olacak. Futbolun kuralı bu. Onun için 1 puana diyelim ki sevinçliyiz. Gençlerbirliği maçına da hazırız. Zaten son 6 maçta namağlup olmamız her maça hazır bir şekilde çıktığımızı gösteriyor. Gençlerbirliği deplasmanına puan ya da puanlar almak için gideceğiz çünkü kaliteli bir takımız, kaliteli oyunculara sahibiz. Oradan 3 puan alabilecek kapasitemizde var" ifadelerini kullandı.
"MAÇ RİTMİ ÇOK FARKLIDIR"
Sakatlık döneminden yeni çıktığını ve hazır hale gelebilmek için çok çalıştığını ifade eden Fofana, "Tabii ki çok çalışıyorum. Bir an önce takıma katılmak, faydalı olmak istiyorum. Tedavim ve fizik idmanlarımı en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ama hazır olduğumu söyleyebilmek için tabi ki bir futbolcu bunu maçta görebilir çünkü maç ritmi çok farklıdır. Ben en iyi ve hızlı bir şekilde takıma faydalı olmak için bir an önce sahalara geri dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.
SAKIB AYTAÇ: "3 PUANI ALIP DÖNECEĞİZ"
Takımın tecrübeli isimlerinden sol bek Sakıb Aytaç ise Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla döneceklerini söyledi. Gençlerbirliği maçına odaklandıklarını ifade eden Sakıb, hazırlıklarını bu maça göre yaptıklarını ve Ankara´dan 3 puan ile dönmek istediklerini ifade etti. Süper Lig´in 12'nci haftasında sahalarında Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini belirten Sakıb Aytaç, "Oyuna iyi başladık. Fenerbahçe'ye karşı hafta içi iyi hazırlandık. Hocamızın söylediklerini yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Maçı alabilecek pozisyonlarda yakaladık ama 1 puan aldık. Artık bu maçı geride bıraktık" diye konuştu.
"HER TÜRK GENCİ GİBİ MİLLİ TAKIMDA  OLMAYI ÇOK İSTERİM"
Her Türk futbolcu gibi kendisinin de Milli takıma gitmek istediğini ifade eden 28 yaşındaki sol bek, "Her Türk gencinin gitmeyi çok istediği bir platform. Bende tabii ki orada olmayı çok isterim. Bu işler için biraz performansınızda iyi olacak. Nasibinizde varsa oluyor. İnşallah bende o kadroda kendime yer bulurum. Kendi performansımla ilgili de haftalar önce nefesim açıldıkça, takımla birlikte süre aldıkça gerçek performansımı göstereceğimi söylemiştim. Yavaş yavaş ulaşıyorum daha tam net kendimi bulmuş değilim çünkü uzun bir süre sakatlık geçirmiştim. Şimdi yavaş yavaş kendime geliyorum. İnşallah hem bireysel hem de takım olarak daha iyi yerlere geliriz" dedi.
"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Süper Lig´de ilginç bir sezon yaşandığını da belirten Aytaç, "Normal sezonlarda büyük takımların daha kafada götürdüğü, Anadolu takımlarının ise daha geride başladığı bir lig oluyordu ama bu yıl herkes birbirini yenebilecek güçte. Puanlarda birbirine çok yakın. Alt sıralarla daha büyük bir kopma oluşmadı. Büyük takımlara baktığımızda da kadromuzun ilk 5 ya da 6'ya oynayabilecek kalitede olduğunu biliyoruz, konuşuyoruz, düşünüyoruz. Performansımızı ona göre tutuyoruz, idmanlarımızı ona göre yapıyoruz. Maçlara lig sonundan ziyade tek tek bakıp, bütün maçlarımızı kazanıp, performansımızı en yüksek seviyede tutup, inşallah ligi de en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Gençlerbirliği ise alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Bizde yukarılardan kopmamak istiyoruz. Onların son haftalarda bir çıkışı olabilir ama bizde 6 haftadır yenilmiyoruz. İyi bir kadromuz var. İyi ve dişli bir maç olacak. İnşallah yenip, evimize döneceğiz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İdmandan görüntüler
Futbolcuların çalışması 
Fofana'nın açıklamaları
Sakıb Aytaç'ın açıklamaları
Genel ve detay görüntüler

MALATYA

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:36
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