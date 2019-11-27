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Belediyeden öğrencilere giyecek yardımı

İHA

Belediyeden öğrencilere giyecek yardımı

Malatya Battalgazi Belediyesi, öğrencilere, mont ve bot yardımında bulundu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesinde bulunan Merdiven İlkokulunu ziyaret etti. Okulda taşımalı olarak Pelitli, Tanışık, Hisartepe, Bulutlu, Kapıkaya ve Şişmam mahallelerinde yaşayan çocukların eğitim gördüğü Merdiven İlkokulunda idareciler ve öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Güder, belediye tarafından alınan kışlık giyecek ve botları öğrencilere takdim etti.
Yapılan projeden ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Merdiven İlkokulu Müdürü Halil Kocaman, “Başkanımıza ve emeği geçenlere bu hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun. Battalgazi Belediyesi çok güzel bir projeye imza atmış. İlerleyen zamanlarda da inşallah başkanımızla yeniden bir araya geleceğiz. Ben kendisine göstermiş olduğu yakın alakadan dolayı okulumuz adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise "Battalgazi Belediyesi olarak bugün Merdivenler ilkokulunu ziyaret ettik. Amacımız buradaki evlatlarımızı sevindirmek. Onların yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek. Evlatlarımızın heyecanlanması ve gözlerindeki pırıltı bizleri sevindiriyor. Bizim düşüncemiz ve anlayışmış şudur; İki kuşağın duası yüce rabbimiz tarafından geri çevrilmez. Bunlardan bir tanesi bu evlatlarımız, diğerleri ise toplumdaki yaşlılarımızdır. Biz, bunların dualarına talip olmak için gayret sarf ediyoruz. Bizde bugün kış şartlarının gelmesiyle öğrencilerimizin hiçbirini birbirinden ayırt etmeden onları sevindirme adına onlara çeşitli hediyeler getirdik" ifadelerini kullandı.
Başkan Güder, "Bugün Merdivenlere geldiğimizde 1012 kişilik sınıflarda eğitim almış olduklarını görmüş olduk. Sanki özel okullarda özel eğitim alıyorlarmış gibi. Burada 100 civarında öğrencimiz ve 10 öğretmenimiz görev yapıyor. Yani 10 öğrencimize ortalama 1 öğretmen eğitim vermiş oluyor. Biz Müdürümüzden ve öğretmenlerimizden bu noktada ciddi gayret ve hassasiyet istiyoruz. Bu ülkeyi yöneten yönlendiren insanlar bu sıralarda yetişiyor. Öğretmelerimiz bu çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştirebilirlerse dezavantajları avantaja çevirebilirler. Bu evlatlarımız girecekleri sınavlarda çok güzel başarılara imza atarlar diye umut ve ümit ediyoruz. Hizmet Belediyeciliğinin yanında Sosyal Belediyecilik olarak ta toplumları denge farkını gidermek adına olumsuz koşulları bir nebze de olsa olumluya dönüştürme adına çalışıyoruz. Hem evlatlarımıza hem de öğretmenlerimize ve kıymetli müdürüme teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MALATYA

27 Kasım 2019 Çarşamba

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