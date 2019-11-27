Rektör Karabulut Rusya’da

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde gerçekleşen ‘RusyaTürkiyeAzerbaycan Yeni Bölgesel Ulaştırma ve Enerji Merkezi Oluşumu’ konulu uluslararası yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Casin, Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz ve Avukat Gülçin Kıratlı'nında yer aldığı toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Türkiye ile Rusya arasındaki ikili işbirliği başladığında bugünkü birçok devlet haritada bile yoktu. Resmi ikili görüşmelerin 500 yıl önce başladığı ifade ediliyor. Bugün Ortaasya ve Avrasya’da olmak isteyen bazı devletlerin tarihinden 3 katı bir tarihsel derinlik ilişkimiz var. Bugün bize düşen bu tarihi potansiyeli önce Avrasya ve Ortaasya’da yaşayan insanların yararına her türlü işbirliğine kazandırmaktır. Bir üniversite rektörü olarak kendi alanımda eğitim ve sağlıkta işbirliği yapılması gerektiğini de savunuyorum" dedi.

Rusya’ya kayısı ihracatı konusuna da değinen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, "Kayısı ihracatı konusunda Rusya’dan büyük bir beklentimiz bulunuyor. Malatya’dan Rusya’ya yapılan kuru kayısı ihracatı gümrük vergisinden dolayı 20 bin tondan 4 bin tona düşmüş vaziyette. Kayısı ihracatçılarımız Rusya’nın uyguladığı gümrük vergisini yüksek görmektedir. Azerbaycan ile ise ticari ilişkilerde şuanda bir sıkıntımız bulunmuyor" şeklinde konuştu. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri sağlam zeminde yürütecek olan ana unsurun eğitim olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Eğitim işbirliği Türkiye ile Rusya arasındaki karşılıklı güveni daha da ileriye taşıyacaktır. İki ülkenin bilim adamlarınca ele alması gereken çok sayıda alan bulunmaktadır. Çok yönlü strateji işbirliği potansiyeline sahip olan Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri sağlam zeminde yürütecek olan ana unsur eğitimdir. İkincisi kültürel işbirliğidir. Çünkü Kültür alanındaki ilişkiler daha sağlam ve daha uzun ömürlü oluyor. Kültürel ilişkiler bazen siyasi ilişkilerin elde edemediği yakınlaşmayı sağlamaktadır. Üniversitemizin ismini taşıdığı Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Avrasya coğrafyasındaki ülkeleri ziyaret eden, ikili ilişkilerin güçlenmesini açık ve net olarak dile getiren ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tarihe yazılmıştır. Bu nedenle bu coğrafyada bulunan ülkeler ile işbirliği konusuna üniversite olarak Turgut Özal’ın bırakmış olduğu misyona sahip çıkıyoruz. Yine; Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın üzerinde önemle durduğu bir diğer önemli proje ise; Avrasya kavramı içerisinde Karadeniz etrafındaki ülkelerin işbirliği ile ilgiliydi. Karadeniz ekonomik işbirliği bugün bile bölge ülkeleri için önem duyulan bir işbirliği ve bölgesel ilişkiler konusudur" ifadelerini kullandı. Azerbaycan ile ilişkiler konusuna da değinen Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 1990 sonrası bağımsızlığını kazanması ile birlikte Türkiye ile sıkı bir işbirliği ve dayanışma içerisinde olmuştur. Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığı tanıyan ilk ülke olmuştu ve Orta Asya cumhuriyetlerini tanıyan ve buralarda ilk büyük elçilikleri açan ilk ülkelerden biri yine Türkiye’dir. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, bugün Türk dış politikalarında taviz veremeyeceği bazı konularda bile kırmızı çizgi oluşturmuştur. Bir millet, iki devlet temeli üzerinde kurulan ilişkiler, devlet ilişkilerinden de öte iki devletin halkı arasında manevi bir bağ kurmuştur. Hatırlamakta yarar görüyorum, üniversitemizin adını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Azerbaycan’ı Mart 1991’de ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanıdır. O nedenle benimde üniversitemizin isminden dolayı bu konuda manevi bir mirasa sahip olduğumu da belirtiyorum. Azerbaycan ile Türkiye arasında birçok sektörde olduğu gibi eğitim alanında da işbirliği bulunmaktadır. İki ülke arasında ticari ilişkiler önemlidir. Ancak, eğitim ve kültürel işbirliği ilişkileri ve iletişimi daha sağlam zeminlere kavuşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, kadın girişimciler konusuna da değinerek, “Üniversitelerde 8 bin 356 profesör, 6 bin 102 doçent, 17 bin 112 doktor öğretim üyesi, 18 bin 291 öğretim görevlisi ve 24 bin 530 araştırma görevlisi olmak üzere 74 bin 391 kadın akademisyen bulunuyor. Üniversitelerdeki akademisyenlerin yüzde 43’ünün kadın olması, bilimsel dünyada girişimci kadın sayısını ortaya koymaktadır. Türkiye’de 2002 yılında Kadın akademisyen sayısı 26 bin 2 iken bu sayı 74 bine çıkmış durumda. Türkiye’de kadın girişimciliğinin artacağını gösteren bir önemli rakam ise, üniversitede okuyan kız öğrencilerdir. Üniversite öğrencilerinin 4 milyon 64 bin 516'sı erkek, 3 milyon 675 bin 986'sını kız öğrenciler oluşturuyor. Yüksek öğretimde neredeyse yarı yarıya kız öğrencimiz bulunmaktadır. Üniversitelerde eğitim gören kız öğrenci sayımız bugün birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazladır. Türkiye’de yaklaşık 1 ay önce açıklanan ‘Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi Çalışması’ araştırmasına göre, 2002 yılında Türkiye’de kadın girişimcilerin oranı yüzde 4 iken, bugün yüzde 8.8’e çıkmış durumda. Türkiye’deki girişimci kadınların yüzde 51’i 40 yaş altında bulunuyor" diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Karabulut, toplantıda Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin tanıtım videosunu da izleterek, Rusya ve Azerbaycan üniversiteleri ile eğitim işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Türkiye Bölümü Başkanı Doç. Dr. Natalya Ulçenko’ya ve Rusya Türkiye Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov’a Malatya Kayısısı hediye etti.

Karabulut, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı ziyaret ederek, TürkiyeRusya ilişkileri ve işbirliği hakkında istişarelerde bulundu.

MALATYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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