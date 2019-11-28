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Malatya'da sarı benekli semender bulundu

İHA

Malatya’da bir vatandaş, evine giderken nesli tükenmekte olan bir sarı benekli semender buldu
Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan Burak Karaman, evinin önünde sarı benekli semender gördü. Gördüğü canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Karaman, internet üzerinden yaptığı araştırmada bulduğu hayvanın nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu tespit etti.
Bu yaşa kadar bu tür bir hayvan görmediğini belirten Burak Karaman, “Kaldırımın kenarında duran sarı benekli semendere baktım sokak hayvanlar zarar verecek diye endişelendim. Hemen bir kutu içerisine alarak korudum ve besledikten sonra ait olduğu yere doğaya bırakacağım. Dilek’te birkaç yerde daha görüldü bu hayvanlar. Devletin bunu koruma altına alması ve neslinin devamı noktasında tedbir almasını istiyoruz” diye konuştu.
Genelde yağmurlu havalarda ortaya çıkan, nemli ortamı seven semenderin neslinin tükenmekte olduğu, yıllar öncesine göre az görüldüğü öğrenildi.

MALATYA

28 Kasım 2019 Perşembe

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