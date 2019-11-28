Öğrencilere yardım yapıldı

Malatya’nın Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde öğrencilere kışlık giyecek yardımı yapıldı.

İstanbul’da faaliyet gösteren hayırsever iş adamı Askar Kara, öğrencilere giyim yardımında bulundu. Arguvanlı iş adamı Askar Kara, Arguvan da 700 civarında, Hekimhan İlçesi Hasançelebi Orta Okulunda da 100’e yakın öğrencilere, ayakkabı ve giyim yardımında bulundu.

Kara yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin sevinmesi bizleri ayrıca mutlu etmektedir. İmkanlar ölçüsünde öğrencilerimize maddi ve manevi yardımlar yapmaya devam edeceğiz. Doğduğum toprakları hiç unutmadım, unutmayacağım. Çocuklarımızı sevindirmeye devam edeceğim" diye konuştu.

MALATYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:48

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