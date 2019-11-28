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Battalgazi Belediyesinden ‘Okuldan Havuza Kulaç At’ projesi

İHA

Malatya Battalgazi Belediyesi, 'Okuldan Havuza Kulaç At' projesi ile ilk ve ortaokul öğrencilerine yüzme öğretecek.

Battalgazi Belediyesinden ‘Okuldan Havuza Kulaç At’ projesi

Malatya Battalgazi Belediyesi, ‘Okuldan Havuza Kulaç At’ projesi ile ilk ve ortaokul öğrencilerine yüzme öğretecek.
Battalgazi Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir sosyal sorumluluk projesi ile ilçede eğitim veren ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde ücretsiz yüzme eğitimi verecek. Alanında uzman 4 erkek ve 3 bayan yüzme antrenörleri nezaretinde bir aylık yüzme eğitimi alacak olan öğrenciler, hem eğitimlerinden geri kalmayacak hem de yüzme öğrenecek.
Projenin önemine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz ve onlar için yapılan her projeyi bizler çok önemsiyoruz. Bu projedeki amacımız ise yüzmeyi çocuklarımıza erken yaşta öğretmek” dedi. Projenin hayata geçmesiyle birçok öğrencinin yüzme öğreneceğini belirten Başkan Güder, “Bilindiği üzere Battalgazi Belediyemizin Çöşnük’te Sosyal Yaşam Merkezi bulunuyor. Belediye olarak Sosyal Yaşam Merkezinde Aralık ayı itibarıyla bir proje başlatıyoruz. Battalgazi ilçesinde eğitim veren ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerimize, ücretsiz yüzme eğitimi vereceğiz. Uzman antrenörler nezaretinde çocuklarımıza bir aylık bir eğitim verecek. Haftanın 4 günü verilecek eğitimlerle çocuklarımız yüzmeyi tam anlamıyla öğrenecektir. Yüzme sporu, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar. Özgüvenini getirir. Yüzme kursları sayesinde öğrencilerin yaz tatillerinde keyifli zaman geçiriyor. Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin tüm spor faaliyetlerinden yararlanmasını amaçlıyoruz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz ve onlar için yapılan her projeyi bizler çok önemsiyoruz. Bu projedeki amacımız ise yüzmeyi çocuklarımız erken yaşta öğretmek. Binlerce öğrencimiz bu projeden faydalanacak” ifadelerini kullandı.

MALATYA

28 Kasım 2019 Perşembe

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