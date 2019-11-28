Başkan Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden ‘Gündüzbey Otopark’ projesi tamamlandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasındaki vaatlerinden olan "Gündüzbey Otopark" projesi tamamlanarak hizmete girdi. Başkan Çınar, “70 araçlık otoparkımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk, hayırlı olsun" dedi.

Tarihi dokusu ve lezzet mekanlarıyla yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Gündüzbey mahallesinde ki trafik yükünü hafifletmek, vatandaşların otopark sıkıntısını çözmek ve araçlarını güvenli park etmelerini sağlamak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından projelendirilen 70 araçlık otoparkın yapımı tamamlandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk ile birlikte Gündüzbey mahallesinde yapımı tamamlanan otopark alanında incelemelerde bulundu. Otoparkın hizmete girmesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, “Başkanımızın Gündüzbey’e yatırımlarına devam etmesinden son derece memnunuz. Otopark vaadini yerine getiren Başkanımıza mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunarım. Mahalle olarak Başkanımızın yanındayız, Allah ondan razı olsun" dedi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasındaki vaatlerinden olan ‘Gündüzbey Otopark’ projesinin hizmete girdiğini ifade eden Çınar, bin 90 metrekare alanda hizmete giren otoparkın 70 araçlık kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Açık otoparkın bölgenin trafik yükünü hafifleteceğine dile getiren Başkan Çınar, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında Gündüzbey mahallemize yapmayı vaat ettiğimiz 70 araçlık otopark projemizi tamamladık. Halkımıza verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Tarihi ve turistik alanlarıyla yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Gündüzbey’de ki trafik yükünü hafifletmek adına projelendirdiğimiz otoparkımızın yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerimiz bu bölgemizin eşsiz doğasının tadını çıkartmak, tava yemeklerinden istifade etmek amacıyla burayı sıklıkla ziyaret ediyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu bölgede var olan sorunları doğru, akılcı ve planlı yatırımlarla tek tek gideriyoruz. Gündüzbey’imiz kalıcı ve güzel yatırımlar her geçen gün güzelleşiyor ve değişiyor. Bu bölgede eksikliği hissedilen, vatandaşlarımızın da talep ettiği otopark sorununu çözmek adına da otopark projemizi gerçeğe dönüştürdük. Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza ve Gündüzbey mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Otoparkımız ayrıca geçen hafta ihalesini yapıp onayladığımız Gündüzbey Sosyal Tesislerimizin de ihtiyacını gidermiş olacaktır. Bu projemizi de tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmak adına çok yoğun çalışıyoruz. Gerek hemşerilerimiz gerekse de Malatya’yı ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerimiz bu bölgemizin tadına doyulmaz tava yemeklerini bu tesislerimizde gönül rahatlığıyla afiyetle yiyebilecekler. Yeşilyurt’un her noktasını olduğu gibi bu bölgemizi de çok seviyoruz, geliştirmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalar sırasında bize güç ve destek veren, yanımızda olan mahalle muhtarımıza ve burada yaşayan hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MALATYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:48

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