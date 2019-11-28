Kongre ve Fuar Merkezinin temeli atıldı Kurtulmuş: Fuar ve Kongre Merkezinin Malatya’ya çok büyük değer katacağına inanıyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kongre ve Fuar Merkezinin temeli atıldı Kurtulmuş: Fuar ve Kongre Merkezinin Malatya’ya çok büyük ...

İHA

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve yapımı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Kongre ve Fuar Merkezi Temel Atma Töreni' AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katılımı ile yapıldı.

Kongre ve Fuar Merkezinin temeli atıldı Kurtulmuş: Fuar ve Kongre Merkezinin Malatya’ya çok büyük değer katacağına inanıyorum

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve yapımı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Kongre ve Fuar Merkezi Temel Atma Töreni’ AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımı ile yapıldı.
Mişmişpark Fuar alanında gerçekleştirilen temel atma törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Bölge Koordinatörü Yusuf Coşkun, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile devlet erkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda ilk olarak konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, fuarların şehirlerin kültürel, sosyal ve ekonomik anlamdaki tanıtımını adına önemli olduğunu belirterek, “Fuarı ve fuarcılığı bizler çok önemsiyoruz. Bizler göreve geldikten sonra daha önceki arkadaşlarımızın başlatmış olduğu gerek Kitap Fuarı ve hemen akabinde Tarım Fuarı bunlar hepsi Uluslararası nitelikteki fuarlarımızdır. Kayısı Fuarımız, Güneşin altın yumurtası dediğiniz kayısı fuarı gerçekleştirdik uluslararası düzeyde ve akabinde de geçtiğimiz günlerde sinema günleri diye tabir ettiğimiz 9’uncu Uluslararası Film Festivali'nde Malatya'da gerçekleştirdik. Malatya'nın hem Türkiye hem dünya nezdinde konumlandırılması noktasında önemli faaliyetler olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.
Temeli atılan fuar merkezinin Malatya’nın tanıtımı noktasında önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Gürkan, “Fuar alanımız uluslararası düzeyde olacaktır. 400 kişilik bir kongre merkezi, 200 kişilik 3 tane ayrı toplantı salonları olacak. Fuara katılanların herkesin ikili görüşme yapacakları ofisler olacak. İdari bina olacak. Mescit, ve toplantı salonları olacak. Etrafında 25 bin metrekarelik bir peyzaj düzenlemesi yapılacaktır. Güzel bir kongre ve fuar merkezini Malatya’mıza kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.
Kahtalı: Malatya her anlamda büyük aşamalar kaydetti
Malatya AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, ise 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Malatya’nın her anlamda büyük bir aşama kaydettiğini dile getirerek, “Bunun için başta Cumhurbaşkanımız ve bütün çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen herkese en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Bu temel atma töreninin Malatya’mıza ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Coşkun: Bu Projenin uygulanıyor olmasını görmek beni mutlu ediyor
AK Parti Bölge Koordinatörü Yusuf Coşkun ise yapılacak kongre merkezinin bölge için çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek “Kalkınma ajansı ile birlikte bu proje için çok uğraştık. Bu projenin burada uygulanıyor olmasını görmek benim için hakikaten ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Burada şayet sizlerle birlikte şahitlik yapmak yaptığım için de çok mutluyum” şeklinde konuştu.
Tüfenkci: Kurtulmuş bir Malatya sevdalısı
AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’de konuşmasında Numan Kurtulmuş’un Malatya sevdalısı olduğunu ve Malatyalılara verdiği değeri yakından bildiğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve geldiği günden bugüne özveriyle çalıştığını ifade eden Tüfenkci, “Bir yandan daha önce belediye başkanlığını yapan arkadaşımız Ahmet Çakır kardeşimizin başlatmış olduğu projeleri tamamlarken bir yandan da yeni projelere imza atıyor. Malatya'yı Bölgesinde rekabet edebilir iller arasına sokmak gayreti içerisinde kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.
AK Parti iktidarı döneminde iller arası farklılığı ortadan kaldırma adına cazibe merkezlerini hayata geçirdiklerini de belirten Tüfenkci, “Malatya'yı da cazibe merkezleri içerisine koyarak özellikle cazibe merkezlerinden faydalanma noktasında diğer illerden bir adım öne çıkarttık. Malatya'nın cazibe merkezlerinden desteklenmesi noktasında önemli projelere de imza attık. AK Parti her alanda Türkiye'yi ileriye götürme gayreti ve çabası içerisindedir. Biz Malatya kalkınsın, bölge kalkınsın anlayışı içerisinde hareket ederek özellikle Malatya'yı 6.Bölge Teşviklerinden de faydalanan iller arasına koymuş oldu” dedi.
Baruş: Malatya Bölgenin çekim merkezi haline gelmiş durumdadır
Malatya Valisi Aydın Baruş’ta şehirlerin gelişmesinde ekonomik, kültür ve sosyal alanda çekim merkezi haline gelmesinde fuar ve kongre merkezlerinin öneminin olduğunu belirterek “Malatya’mız her geçen gün gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarla ve açılışını yaptığımız tesislerle birlikte bugün bölgenin sanayi, tarım, kültür ve sosyal alanlarda çekim merkezi haline gelmiş durumdadır” ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş: Ben Malatya’yı severim, Malatyalılarında beni sevdiğini bilirim
Törende son olarak söz alan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya her zaman önem verdiğini ifade ederek, “Hepiniz biliyorsunuz, büyük yatırımlar almış olan bir kentimizdir Malatya. Daha da ileriye gidecek. Malatya’nın bu gelişme, ilerleme, büyüme ve yükselme hikayesinde bizim de ilerde anlatabilecek, çorbada tuzumuz kabilinde bir törenin içerisinde sizlerle beraberiz” dedi.
Temelini attıkları fuar ve kongre merkezinin Malatya’ya çok büyük bir değer katacağına inandığını söyleyen Kurtulmuş, “Bu alanda büyük bir tesisin yükseldiğini göreceğiz. Allah ömür verirse açılışına gelir. Siz Malatyalılar ile birlikte açmakta nasip olur. Bu fuar alanı sadece kayısıyı dünyaya tanıtmak ile kalmayacak. Bu fuar alanı aynı zamanda kültür alanında da çok önemli hizmetlerin yapılmasına vesile olacak. Yine benim Bakanlığım döneminde desteklediğim Malatya Film Festivalinin de bu kültür merkezinde çok ciddi daha da iyi tanıtılacağını düşünüyorum. Burası cıvıl cıvıl işleyen, senenin 365 günü etkinliğe bir ev sahipliği yapacak. Bu Fuar ve Kongre Merkezimizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını temenni diliyorum” diye konuştu.
Yapılan protokol konuşmalarının ardından, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın okuduğu duadan sonra Kongre ve Fuar Merkezinin temeli atıldı.

MALATYA

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Büyükşehir'in bütçesi 2020 yılında 757 milyon TL
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir'in bütçesi 2020 yılında 757 milyon ...
Başkan Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden ‘Gündüzbey Otopark’ projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Başkan Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden ‘Gündüzbey ...
Battalgazi Belediyesinden ‘Okuldan Havuza Kulaç At’ projesi
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesinden ‘Okuldan Havuza Kulaç At’ ...
Yeni Malatyaspor'da istifa
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da istifa
Kurtulmuş’tan Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret Kurtulmuş: Malatya ve Malatyalılar her türlü güzel hizmeti hak Ediyor
YEREL HABERLER Kurtulmuş’tan Büyükşehir Belediyesi’ne ...
Mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Türkiye Kooperatifler Fuarı, 5 Aralık'ta Ankara'da başlıyor Fuara Malatya’dan 5 kooperatif katılacak
YEREL HABERLER Türkiye Kooperatifler Fuarı, 5 Aralık'ta Ankara'da ...
İnönü Üniversitesi'ne Kalite Yönetim Standartları Belgesi Kızılay, çalışmalar hakkında bilgiler verdi
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi'ne Kalite Yönetim Standartları ...
Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede ...
Numan Kurtulmuş’tan teröre destek veren ülkelere tepki “Teröre karşı mücadele herkesin ortak mücadelesidir” “Bu mücadelede herkesin samimi olmaya davet ediyorum”
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş’tan teröre destek veren ülkelere ...
Öğrencilere yardım yapıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere yardım yapıldı
Malatya’da 3. Kampüs Ligi başladı
YEREL HABERLER Malatya’da 3. Kampüs Ligi başladı
MTSO Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı Üniversite sanayi işbirliğine daha ağırlık verilecek
YEREL HABERLER MTSO Kasım ayı olağan meclis toplantısı ...
Malatya'da sarı benekli semender bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da sarı benekli semender bulundu
Yeni Malatyaspor'un 'Futbol Köyü' projesine her kesimden destek
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'un 'Futbol Köyü' projesine her ...
Yeni Malatyaspor Malatya'daki çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Malatya'daki çalışmalarını tamamladı
Yeşilyurt Belediyespor'da Kelkit Belediyespor maçı alarmı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'da Kelkit Belediyespor maçı ...
Numan Kurtulmuş: Bizi Anadolu destanından, Selçukludan, Osmanlı'dan tanırsınız
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Bizi Anadolu destanından, ...
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Malatya’da partililere seslendi Kurtulmuş: "Türkiye her gün bir takım yeni meydan okumalarla karşı karşıya kalıyor" "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye, bütün meydan okumalara karşı dimdik ayakta duruyor"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Malatya’da ...
‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle 13 bin 50 aileye misafir olundu
YEREL HABERLER ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle 13 bin 50 aileye ...
Pancar yüklü kamyonet yandı
YEREL HABERLER Pancar yüklü kamyonet yandı
Emniyet Müdürü Dağdeviren’e hayırlı olsun ziyaretleri
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Dağdeviren’e hayırlı olsun ziyaretleri
Rektör Karabulut Rusya’da
YEREL HABERLER Rektör Karabulut Rusya’da
Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X