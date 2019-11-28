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Kurtulmuş, Malatya’da STK’lar ile bir araya geldi

İHA

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Malatya'da sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Malatya’da STK’lar ile bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Malatya’da sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen STK buluşması Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın konuşmasının ardından söz alan Kurtulmuş, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini ifade ederek, “Biz başkalarının bize yapacağı yardımlar ile Türkiye’yi ayakta tutamayız” dedi. Herkesin 2013'ten bu yana Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı saldırıları ve bunların ekonomiye etkilerini düşünmesini isteyen Kurtulmuş, “Türkiye'nin 82 milyon nüfusu, hızla çoğalan nüfus potansiyeli ve imkanları kıyaslandığında Allah'ın izniyle Türkiye'nin gerçekten düşük faiz, düşük enflasyon ve yüksek büyüme trendini yakalama mecburiyeti vardır. Güçlü bir ekonomisi olmayan güçlü Türkiye olmaz. Güçlü olacağız, kimseye muhtaç olmayacağız. Ürettiğimiz yerli ve milli ürünlerimizle dünya piyasalarında rekabet edeceğiz" şeklinde konuştu.
Siyaseten de güçlü olunması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Siyasetin güçlü olmasının temel şartı, milli iradeden başka hiç kimsenin söz ve hak sahibi olmamasıdır. Bu memlekette bakın 1950 rahmetli Menderes'in iktidara geldiği dönem, 2020'ye geliyoruz neredeyse 70 yıllık bir süreç. Bu 70 yıllık bir süreçte bu ülke nice acılar çekti. Geçen parlamentoda partilerin oy birliğiyle Kenan Evren adının bütün resmi alanlardan silinmesi için karar alındı. Bütün darbecilerin hepsinin ismini bizim Türkiye'den silip, kazıyıp atmamız lazım. 1960, 12 Mart, 12 Eylül darbecilerinin de, 28 Şubatçıların da, aynı şekilde 27 Nisan emuhtırasını hazırlayanların da hepsinin siyaseten bu memleketten adları silinip, bir türlü atılmalıdır. Aynı şekilde 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılanlar, onların hepsinin adları, sanları zaten bu milletin zihninden de, gönlünden de silinip atılmıştır, her türlü cezayı almışlardır. Birkaç sene içerisinde göreceğiz, bakmayın Amerika şimdi sırtını sıvazlıyor, bu FETÖ denen cani de pis bir mendil gibi kullanıldıktan sonra çöp tenekesine atılacaktır."
Türkiye’nin en büyük gücünün demokrasisi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu ülke, en zor zamanlarda bile demokrasisine sahip çıkmasını başarmış bir ülkedir. Maalesef milli iradeyi hazmedemeyenler, darbelerle Türkiye'nin önünü kesmeye, Türkiye'ye on yıllarca yıl kaybettirmeye hep niyet ettiler. Bir sürü darbe oldu, bir sürü de darbe teşebbüsü oldu. En son 15 Temmuz olmak üzere. Bunların hepsini savuşturduk. Güçlü bir Türkiye'nin güçlü bir demokrasisi olmak zorundadır. Halktan başka kimsenin, milletin iradesinden başka hiçbir iradenin söz ve hak sahibi olmaması gerekir. Bu yolda da çok sağlam bir şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin savunma sanayisinde yüksek teknolojileri kullanarak büyük bir atılımın içerisinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan mühimmatların yaklaşık yüzde 70’inin yerli olduğunu dile getirdi. Savunmada güçlü olacaklarının altını çizen Kurtulmuş, “Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Demokrasi, insan hakları, teröre karşı mücadele gibi bir sürü yaldızlı lafla geldiler Suriye’de petrole oturdular, Irak’ta da oturdular. Bunların birçok ülkedeki varlıkları sadece şimdi değil tarih boyunca o ülkelerin zenginliklerine konmak ve dünyaya hükmetmek. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar” diye konuştu.
Toplantıya AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

MALATYA

28 Kasım 2019 Perşembe

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