Voleybol ve Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına katılan öğretmenlere çiçek verildi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğretmenler arasında düzenlenen Voleybol ve Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına katılan ancak dereceye giremeden dönen öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürü Salonunda kabul edip, çiçek vererek, Türkiye şampiyonasına katılıp mücadele etmenin de önemli olduğunu söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, verdikleri mücadeleden dolayı öğretmenleri tebrik etti. Ali Tatlı öğretmenlerle bir süre sohbet ettikten sonra, '' Bakanlığımızın düzenlediği Öğretmenler Kupası Türkiye Şampiyonasında, mücadele ederek, ilimizi iyi bir şekilde temsil ettiniz, tebrik ederim, emeğinize sağlık'' diyerek, öğretmenlere çiçek takdim etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce öğretmenler arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla düzenlediği Öğretmenler Kupası Türkiye Şampiyonasında, Malatya’dan öğretmenlerin oluşturduğu voleybol ve masa tenisi takımları Türkiye şampiyonasında mücadele etti.

MALATYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:49

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