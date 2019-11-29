TÜMSİAD fuar ve festivallere önem veriyor

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, fuar ve festivallerin kentin tanıtımı adına önemli olduğunu ifade ederek, bu tür organizasyonların önünün açılması gerektiğini belirtti.

TÜMSİAD Malatya Şubesi, Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı Şube Başkanı Murat Gümüş'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Gümüş, şehrin ekonomisine ve tanıtımına olumlu fayda sağlayan güzel gelişmelerin olduğunu söyledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin yaptığı festival ve kongreler, kentin ekonomisine ciddi katkı sunduğunu dile getiren Gümüş, "Malatya Büyükşehir Belediyesinin temelini attığı fuar ve kongre merkezinin Malatya ekonomisine önemli katkısı olacağını düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemlerde Malatya'nın sanayisi ve turizmi ile daha canlı bir kent olacağını ifade eden Gümüş, "Ülkemizde ve şehrimizde ekonomi olumlu yönde gelişmeler kat ediyor. Biz iş dünyası da, durmak yok kaliteli üretip yerli tüketerek, alın teri bilgi teri dökerek şehrin gelişimine ve büyümesine katkı sunmaya var gücümüzle de devam edeceğiz” dedi.

Şehrin ekonomisinin canlanması açısından fuar ve festivallerin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Gümüş, Malatya'nın turizm şehri olması adına bu tür girişimlere her zaman destek vereceklerini söyledi.

Öte yandan 2 günlük Malatya programı için şehre gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile de görüştüklerini ifade eden Gümüş, kent ekonomisinin gelişmesi adına istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

MALATYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:49

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