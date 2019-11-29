Benekli Semender doğaya bırakıldı

Malatya’da bir vatandaş tarafından bulunan Benekli Semender, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü görevlilerinin gözetiminde doğaya bırakıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan Burak Karaman önceki gün evinin önünde sarı benekli semender gördü. Gördüğü canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Karaman, internet üzerinden yaptığı araştırmada bulduğu hayvanın nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu tespit etti. Bunun üzerine semenderi kutu içerisine koyup evine götüren Burak Karaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine haber verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü görevlileri, bölgeye gelerek bilimsel adıyla Neurergus strauchii bilinen Benekli Semender'i teslim alarak, doğaya bıraktı.

MALATYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.