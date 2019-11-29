Arguvan’da fidan dikimi devam ediyor

Malatya’nın Arguvan ilçesinde fidan dikim kampanyası çerçevesinde Bozan Mahallesinde bin 500 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimine, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Jandarma Komutanı Ali Ayva, Emniyet Müdürü İbrahim Bozkuş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hafız İmer, Bozan Mahallesi Muhtarı Hatun Yılmaz, daire müdürleri, mahalle muhtarları, öğrenciler sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Kaymakam Abdullah Şahin, burada yaptığı konuşmada, fidanların nefes olduğunu belirterek, “Ülke genelinde dikilmeye devam eden milyonlarca fidanlar, hem yeşillik olacak hem de nefes almamıza yardımcı olacaklar” dedi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, “İlçemizde yüzlerce insanın katıldığı fidan dikme doğaya olan borcumuzu ödüyoruz. Birçok yerde fidan dikmeye devam ediyoruz. Türkü diyarı Arguvan’ımızı daha da yeşillendireceğiz” diye konuştu.

MALATYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.