Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Malatya'da yalnız yaşayan ve uzun süredir haber alınamayan yalı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Divan Efendi Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan İlyas Şekeroğlu'ndan (73) uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlyas Şekeroğlu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

MALATYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:49

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