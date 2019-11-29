Malatya’da bağlantı yolu tamamlandı

Malatya Altın Kayısı Bulvarı ile Barguzu kavşağını birbirine bağlayan 25 metre genişliğindeki bağlantı yolunda çalışmalarını tamamladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri ile birlikte çalışmaların tamamlandığı 25 metrelik alternatif yolda incelemelerde bulundu.

Malatya’nın en büyük problemlerinden birinin trafik olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Malatya’nın öncelikleri arasında trafik sorununun çözülmesi bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak ana aksların trafik yükünü hafifletmek amacıyla alternatif yol çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Malatya’nın kuzeyindeki çalışmalar büyük bir hızla devam ederken, güneydeki çalışmalarımızla Barguzu kavşağını Altın Kayısı Bulvarına bağlayan 25 metrelik alternatif yolumuzun bu bölgedeki trafik sorununu önemli ölçüde rahatlatacağına inanıyoruz. Malatya’nın Kuzeyinden ve Güneyindeki alternatif yol çalışmalarımızı tamamladığımız zaman Malatya trafiğinde önemli bir rahatlama sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak diğer alanlarda olduğu gibi yol çalışmalarımızda da yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına dikkat çeken Gürkan, “ Çok kısa süre içerisinde çok büyük işler yapılmaktadır. Altyapı çalışmalarının da tamamlandığı 25 metre genişliğindeki yolumuzun asfaltını da yaparak trafiğe açtık. Bu çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma emeği geçenlere teşekkür ediyor, bu yolumuzun Malatya’mıza hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanına ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Çalışmaların tamamlandığı bu yolumuzun Malatya trafiğini rahatlatacağına ve Malatya’nın gelişimine pozitif katkı sunacağına inanıyorum. Göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başlayıp Malatya sorunlarını laftan çok icraat yaparak çözme noktasında Sayın Başkanımız emek harcamaktadır. İnşallah görev süresi içerisinde daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Malatya’nın kuzeyinde de sessiz bir şekilde yol çalışmaları devam etmekte. Yapılan çalışmalarla Malatya’yı daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Sayın Başkanıma ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MALATYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:49

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