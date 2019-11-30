Malatya'da ev yangını, 3 kişi dumandan etkilendi

Malatya'da çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Gelibol sokak içerisinde bulunan bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken yangından etkilen 3 Suriye uyruklu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sokak sakinlerinde panik ve korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

MALATYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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