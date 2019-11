Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor

Malatya’daki lastik ustaları, ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık’ta başlayacağı hatırlatarak, sürücülere uyarılarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kara yolları Trafik Kanunu’na göre, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’tan itibaren başlıyor. 1 Nisan 2020’de sona erecek uygulamada kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek. Malatya’nın Dilek Mahallesinde otomobil lastik tamirciliği yapan Usta Bekir Ekici, zorunlu lastik uygulamasını hatırlatarak, "1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan 2020’ye kadar devam edecek kış lastiği önemli. Can güvenliği için kış lastiğini araçlarına taktırsınlar “dedi. Ekici, sürücüleri uyararak, “Bazı sürücülerimiz sadece kış lastiğini, aracın önden ya da arkadan çekici olması durumuna göre iki teker olarak taktırmak istiyor. Dört lastiğin değişmesi gerekiyor. Çünkü araçta sadece iki teker değişmesi can güvenliği için yetersiz kalıyor. Sürücülerimiz araçlarında kış lastiğine geçmesi gerekiyor. Trafik ceza yazar diye değil, can güvenliği için kış lastiğine geçsinler. İş yerimizde, 1 Aralıkta başlayacak olan kış lastiği geçiş için yoğunluk var sürücülerimiz kış lastiğine geçiyor. Bundan önceki yıllarda çok yoğunluk yoktu. Ama şimdi yoğunluk yaşanıyor. Araçta dört lastik ücreti olarak 60 veya 70 TL alıyoruz. Daha fazla alan arkadaşlar var. Ama burası kırsal kesim olduğu için daha uygun yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Otomobiline kış lastiği taktıran sürücü Mustafa Özden ise, uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Kış lastiği, karda ve buzda önemlidir. Aracın ve bizim güvenliğimizdir.” ifadelerini kullandı.

