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Gazetecilerden 2020 için "Arslantepe Yılı" talebi

İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü'ne hayran kalan gazeteciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2020 yılının Arslantepe yılı ilan edilmesini istedi.

Gazetecilerden 2020 için "Arslantepe Yılı" talebi

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü'ne hayran kalan gazeteciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 2020 yılının Arslantepe yılı ilan edilmesini istedi.
Medya Buluşması programı kapsamında Malatya’da bulunan KGK Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyeleri, Arslantepe Höyüğü, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Poyraz Konağı ve tarihi Ulu Camiyi ziyaret ettiler
Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nden kalıcı listesine alınmasıyla birlikte birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayacağının altını çizen KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, "Battalgazi ilçesi tarih kokan bir ilçe. Bu tarih kokan yerlere hayran kaldık. Malatya’mızda tarihi M.Ö 5 bin yıllarına dayanan, kazısı Roma üniversitesi tarafından yaklaşık 80 yıldır devam eden gerçekten önemli bir höyükteyiz. Burası aynı zaman insanlığın ilk devlet düzeni ile karşılaştığı, ilk mührün kullanılmaya başlandığı, bürokrasinin ilk başladığı yer olarak anılıyor. Bu güzel tarihi mirasın UNESCO listesine alınması noktasında da yapılan çalışmalara, bizlerde destek veriyoruz. İnşallah bu Malatya’mızın bu önemli kültür ve tarihi mirası UNESCO’nun kalıcı listesine alınır. UNESCO kalıcı listesine alınması ile burası birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayacaktır” şeklinde konuştu.
Tarihi gezi için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise 2019 yılının Göbeklite Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, çok beğendikleri Asrslantepe Höyüğü'nün tanıtımı için 2020 yılının da Aslantepe Yılı ilan edilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Altınkaya, "Anadolu, önemli medeniyetlere beşiklik etmiş bir coğrafyanın adı. Dolayısıyla, Anadolu’nun ortasında bulunan Malatya’da bu önemli merkezlerden biri. Burada 5500 yıllık Arslantepe gibi medeniyetin beşiğinde bulunuyoruz. Burası Anadolu’da ilk yönetimin icra edildiği, bürokrasinin faaliyetini sürdürdüğü bir merkez. Buradaki kazı çalışmalarını takdirle karşıladım. Burada saray kalıntıları çok net bir şekilde görünüyor. Bu gibi kazı çalışmalarına destek vermek lazım. Muhteşem bir görüntü var, muhteşem bir tarih var. Aslında devletin bu manada burası için ayırmış olduğu ödenek yetersiz. 2017 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Türkiye’deki bütün kazı çalışmaları için 30 milyon lira ödenek ayrıldığını söylüyor. Bu Arslantepe içinde geçerli, Göbeklitepe içinde geçerli, Anadolu’nun başka bölgelerinde ki bir kazı içinde geçerli. Bakanlık mevzuatta bir değişiklik yaptı ve özel sektörü, serbest teşebbüsü kazı çalışmalarına finansör yaptı. 2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edilmişti. Anadolu’nun bu önemli kültür merkezini de 2020’de sayın Cumhurbaşkanımız Arslantepe yılı ilan etmeli. Malatya’nın zenginleri buraya finansör olmalı, katkı vermeli ve kazı çalışmalarına destek olmalı. Anadolu turisti az çekiyor. Oysaki çok sayıda medeniyetlere sahip. Dolayısıyla 56 bin yıllık çok tarihi zenginliğe sahip olan Kayseri, Malatya, Sivas gibi coğrafyanın Kapadokya bağlantılı turistlerini de bu alanlara getirmeliyiz. Arslantepe inşallah önümüzdeki yıllara çok daha fazla turist çekecektir. Kayısı ile yetiştirdiği insanı ile Malatya bunun çok daha fazlasına layık bir şehir” diye konuştu.

MALATYA

30 Kasım 2019 Cumartesi

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