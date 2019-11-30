Malatya Girişim Grubu, Mövenpick ile anlaştı

Malatya Girişim Grubu, Mövenpick otel grubu ile anlaştı

Yaklaşık 6 yıl önce Malatya Girişim Grubu tarafından Malatya’da 240 milyon TL’ye inşa edilen ve işletmesi için Hilton Grubu ile anlaşılan otelin yeni işletmecisi belli oldu. Malatya Girişim Grubu ile Mövenpick arasında imza töreni gerçekleşti. Malatya Mövenpick'i hayata geçiren sözleşme Accor Yeni Doğu Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Laporte, Accor Otel Grubu Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan Başkan Vekili Orkun Petekçi, Accor Otel Grubu Yeni Doğu Avrupa Yatırımlar Direktörü Yalın Yaltıraklı, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Kavuk ve Sadullah Ilıcak, oteli temsilen Otel Genel Müdürü Adnan Devrim'in katılımıyla, Accor Otel Grubu ve Malatya Girişim Grubu sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, “Hepiniz bu güzel ve anlamı günümüze hoş geldiniz. Bu gün dünyanın en büyük Global markalarından birisi olan bünyesinde 38 tane markayı barındıran Akkor grubuyla çok önemli bir anlaşmayı imzalıyoruz. Akkor grubu dünyada 110 ülkede 5 binden fazla oteli olan çok büyük global bir markadır. Bu grubun en önemli olan oteli Mövenpick Oteli 1 Ocak 2020 itibariyle Malatyalılar ve Malatya gelecek olan misafirlerin hizmetini en yüksek statlarda sağlayacaktır. Biz bu oteli yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Biz istedik ki Malatya’da yaptığımız otel Malatya’mıza yakışsın. Mehmet Başkanım tabiriyle bu şehrin yüzünü ağartsın, Malatyalılara layık bir otel olsun" ifadelerini kullandı. Doğu Anadolu ve Güney doğu Anadolu bölgesinin en güzel otelini yaptıklarını ifade eden Başdemir, “Daha önce birlikte çalıştığımız markayla yolları ayırdıktan sonra bütün markalarla görüşme yaptık. Buraya gelen bütün markaların hepsi otelimize hayran kaldılar. Hepsi burayı almak için yarıştılar. Dünyanın bütün markaları bizim bu statlarımızı beğendi ve onayladılar. Yapmış olduğumuz incelemelerde müşteri mutluluğu standartları yüksek olan, gerçekten dünyada bilinirliği yüksek olan müşteri memnuniyeti olan Mövenpick markasını özellikle tercih ettik. Yolumuza en güzel şeklide devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Accor Yeni Doğu Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Laporte ise, "Akkor grubu çok gururlu burada olduğu için. Hepinizle bir araya geldik. Malatya’daki yeni ortaklığımıza yol arkadaşlığımıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye’mizde 5nci Mövenpick markamızı açtığımız için çok mutluluk duyuyoruz. Malatya gibi güzel bir şehirde Akkor olarak hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bu yeni otel Mövenpickte bizim ilerleyişimizin bir göstergesidir. Malatya güzel bir hizmet vermesi için hep beraber çalışacağız" diye konuştu.

Daha sonra Malatya Girişim Grubu, Mövenpick ile imza töreni gerçekleştirdi.

MALATYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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