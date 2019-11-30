Yavru köpek için seferber oldular

Malatya’da akarsuya düşen yavru köpeğin sudan çıkarılması takdirle karşılandı.
Darende ilçesi Tohma çayına düşen köpeği kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. İlçenin çarşı merkezinde Tohma çayına düşen yavru köpeği zorda olsa sudan çıkaran vatandaşlar oldukça mücadele verdi.
Vatandaşların akarsuya düşen köpeğin sudan çıkarılmasını izleyenler, hayvan severlerin mücadelesini takdirle karşıladı.
MALATYA
30 Kasım 2019 Cumartesi
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