Yavru köpek için seferber oldular

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Malatya’da akarsuya düşen yavru köpeğin sudan çıkarılması takdirle karşılandı.

Darende ilçesi Tohma çayına düşen köpeği kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. İlçenin çarşı merkezinde Tohma çayına düşen yavru köpeği zorda olsa sudan çıkaran vatandaşlar oldukça mücadele verdi.

Vatandaşların akarsuya düşen köpeğin sudan çıkarılmasını izleyenler, hayvan severlerin mücadelesini takdirle karşıladı.

MALATYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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