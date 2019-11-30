Başkan Genciz’den ASRİAD’a ziyaret

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Genciz ve yönetim kurulu, ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, istişarelerde bulundular.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, “Değerli Adıyaman Dernek Başkanım ve yönetim kurulunu üyelerine ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya ve Adıyaman’ın iç içe olduğunu Türkiye biliyor. Adıyaman eşittir Malatya’dır" ifadelerini kullandı. Bu tür ziyaretleri önemsediklerini ve istişarenin sünnet olduğunu dile getiren Özel, “ Biz iş adamları sivil toplum kuruluşuyuz. Bireysel ticaretlerin daha da gelişmesi için bu gibi gezi ve ziyaretlerin olması gerekiyor. ASRİAD denince asrın sürecinde ismini almış, kendisine gelecek iş adamları ile ilgilenecek, asır sürecine yakışacak iş adamların olması gerekiyor. Asrın İş adamları Derneği, önce kendi üyelerini güçlendirmek zorunda. Biz Malatya’da bunu gerçekleştirdik. ASRİAD üyelerine kendi aralarında ticaret yapma zorunluğu getirdik. Biz Malatya’da 25 milyonluk ticaret gerçekleştirmiş iz . Malatya’mıza başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Eksiklerimiz elbette vardır. Eksikleri gidermek için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. ASRİAD gerçekten kimliğiyle duruşuyla ve ismiyle düzgün bir kimliğe sahip olduğunu biliyoruz. Malatyalılarla Adıyamanlılar arasında sınır uzaklığı sadece 45 kilometre mesafe var. İş adamlarını bir araya getirip Adıyaman ve Malatyalılar arasındaki ticareti daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Ben hep baştan beri söylüyorum. Bir iş adamının imajı kişiliği düzgünse kısa sürede isim yapabiliyor. Biz de ASRİAD şubesi olarak kendi üyelerimiz güçlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

ASRİAD Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Genciz ise, iş adamları dernekleri arasındaki iş birliğinin önemine temas ederek, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Asrın İşadamları Derneği misyonu ve vizyonu başkanımız açıkladı. Bizde Adıyaman ASRİAD şubesi ve yönetim kurulu olarak ziyaret gerçekleştiriyoruz. Adıyaman ve Malatyalılar birdir amacımız ticari alanlarımız geliştirmek, ziyaretlerimiz bundan sonra daha sık sık olur ve ilişkilerimizi daha sıcak tutarak daha güzel işler olur. Biz Malatya’dan farklı değiliz. Çünkü biz bir aileyiz. İnşallah verimli bir gezi ve ziyaret olur" diye konuştu.

MALATYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.