Başkan Büyükerşen Malatya’da deneyimlerini paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından düzenlen yerel yönetimlerle Eskişehir başarısı örneği toplantısında, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek deneyimlerini paylaştı.

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen programa, Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Baro Başkanı Enver Han, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, dernek başkanları ve partililer katıldı. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, yaptığı açılış konuşmasında, “Tabi yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve yıllardır Cumhuriyet Halk Partisinin yerel yönetimlerdeki başarısını hepimiz görüyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde ve tekrarlanan İstanbul seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir ivme kazandı. Herkes biliyor ki kumpas yapılmak isteniyor. Herkes farkındaki Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri çok önemli çalışmalar yapıyor, bunu kimse engelleyemez. Önümüzdeki dönemlerde halkın kendi iktidarını da kuracağız. Bunun telaşı var ama ne kadar telaş ederlerse etsinler bu belediyelerimiz bu tecrübelerini genel iktidara da taşıyacaklardır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Aslında kimi kentler deyince aklımıza isimler geliyor. Malatya deyince akla İsmet İnönü geliyor, Turgut Özal geliyor. Eskişehir de deyince akla Yılmaz Büyükerşen geliyor. Hocamızın yaptığı çalışmalar tamda Cumhuriyetin projesidir. Fakir ve yoksul bir ailenin çocuğu geliyor, önce üniversitede hoca oluyor. Onun bu yaptıkları aslında Cumhuriyetin tam kendisidir. Yılmaz Büyükerşen bütün dünyaya Anadolu insanının neler yapabileceğini en güzel şekilde göstermiştir ve onu burada ağırlamaktan tekrar gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Bu mevsimde ve tam belediye bütçelerinin hazırlandığı dönemde buradayım. Biliyorsunuz ben maliye hocasıyım. Biliyorsunuz ve bütçeye de çok dikkat ederim. Eskişehir'deki arkadaşlarımı bırakıp buraya geldim ve beni buraya Veli’den başka getiremezdi. Çünkü çok sevdiğim bir öğrencimdi. Daha evvel Rektörlük görevini yaparken, Malatya'ya iki seyahatimi hatırlıyorum. Yani daha önce de gelmiştim ama Malatya çok değişmiş ve ben burada olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Toplantının devamında Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

MALATYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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