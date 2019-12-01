Yeni Malatyaspor'dan 7 haftalık yenilmezlik serisi

Süper Lig'in 13. haftasında Gneçlerbirliği ile 33 berabere kalan Yeni Malatyaspor, bu müsabakayla yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmış oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 33 berabere kalan sarıkırmızılılar, puanını 20'ye yükseltti. Ligde oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Yeni Malatyaspor, 7. sırada kendisine yer buldu. Son mağlubiyetini ligin 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a karşı 30'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, daha sonra oynadığı 7 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmedi. Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik alan sarıkırmızılılar, 13 puan topladı.

13 hafta sonunda rakip filelere 28 gol bırakan Yeni Malatyaspor, ligin en golcü takımı durumunda.

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic, attığı 9 golle ligin en golcü furbolcusu olarak dikkat çekiyor. 32 yaşındaki Makedon forvet, bu sezon ligdeki 13 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Gösterdiği performansla adından söz ettiren Jahovic, gol krallığı yarışında zirveyi Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ile paylaşıyor.

MALATYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.