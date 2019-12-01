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Büyükerşen öğrencilerle buluştu

İHA

Malatya TED Koleji öğrencileri ile bir araya gelen Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, açık öğretim fakültelerinin kuruluş sürecinde yaşananları ve hayatta başarılı olmanın 4 önemli dönemi olduğunu ve bu dönemlerin özelliklerini anlattı.

Büyükerşen öğrencilerle buluştu

Malatya TED Koleji öğrencileri ile bir araya gelen Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, açık öğretim fakültelerinin kuruluş sürecinde yaşananları ve hayatta başarılı olmanın 4 önemli dönemi olduğunu ve bu dönemlerin özelliklerini anlattı.
TED Koleji Konferans Salonunda yapılan ve Büyükerşen’in konuşmacı olarak katıldığı konferansa, CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, TED Malatya Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İlhan, meclis üyeleri, öğrenci velileri ile öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Büyükerşen, yaşam öyküsünün ilkorta öğrenim yıllarını anlatarak başladığı konuşmasını, “O zamanlar her yerde üniversite yoktu ve sınavla üniversite kazanılıyordu. Sınavlara girdiğim dönemde 2 kardeşim de sınavı kazanmıştı. ‘3 Çocuğu nasıl okutacağım’ diye üzülen babamı görünce vazgeçmiştim ama araştırmalarım sürüyordu. O zamanlar üniversitelerde devam zorunluluğu vardı. Devam zorunluluğu olmayan Ankara Hukuk Fakültesine kaydımı yaptırdım ama diğer taraftan da okumak isteyen fakat üniversiteye giremeyen yüz binlerce öğrenci için neler yapabilirim diye düşünüyordum. Radyo ve TV’lerle bu gençlere ulaşılabilinirdi. Uzun uğraşlar sonunda 1973 yılında eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla ‘Türkiye için Açıköğretim Modeli Projesi’ hazırladım ve dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’e sundum. O dönemde üniversite hocaları “ Açıktan eğitim mi olurmuş” diyerek karşı çıktılar. Kıbrıs Barış Harekatı, hükumetin devrilmesi ile proje rafa kalkmıştı. Ama ben her gittiğim yerlerde verdiğim konferanslarda bu projemi anlatmaya devam ediyordum. 1980 İhtilalinden 2 yıl sonra, projemi duymuş olan Kenan Evren, Eskişehir’de bulunduğu bir sırada, ‘Uzaktan eğitim projesi olan bir genç vardı. Burada mı Buradaysa gelsin' demiş. Yanlarına gittim ve projemi onlara anlattım. O zamanlar YÖK Kanunu hazırlanıyormuş. “İhsan Doğramacı'ya söyleyin bu açık öğretim Fakültelerini de kanuna eklesin. İlk yıl 200 öğrenci bekliyorduk. 600 başvuru oldu. Şimdi ise dünyanın değişik ülkelerinde milyonlarca öğrencimiz var” diyerek Açık Öğretim Fakültelerinin ortaya çıkışı ve kuruluş süreçlerini özet olarak aktardı.
Hayatta başarılı olmanın 4 önemli dönemi olduğunu belirten Prof. Dr. Büyükerşen, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Konferans, öğrencilerin soru bölümü ve okul Müdürü Kemal Taner’in Prof. Dr. Erşen’e günün anısı için plaket takdiminden sonra sona erdi.

MALATYA

01 Aralık 2019 Pazar

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