Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Malatya Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 1 Aralık 2019’dan itibaren ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimlerine başladı.

Malatya Adıyaman İl yolunda yapılan denetimlerde durdurulan ticari araçlarda kış lastiği olup olmadığı ve mevcut kış lastiklerinin diş derinlikleri kumpas ile kontrol edildi.

Türkiye genelinde 01 Aralık 01 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu bu gün itibariyle başladı. Başlayan kış lastiği zorunluluğu ile birlikte vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla Malatya Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri de denetimler gerçekleştirmeye başladı. Jandarma Trafik Timleri, Malatya Adıyaman İl yolundaki uygulama noktasında kış lastiği denetimi yaparak sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Uygulama çerçevesinde, hafif ticari araçlar, minibüs, tır, kamyon ve otobüsler durdurularak kumpas ile lastiklerin diş derinliklerine bakıldı. Jandarma Trafik Timleri, ayrıca araçların lastiklerinin yanaklarında bulunması gereken (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de varlığını kontrol etti.

Yetkililer tarafından özellikle zorlu iklim ve doğa koşullarının yaşandığı Yeşilyurt'ta kış lastiği takmanın tüm araç sürücüleri için elzem olduğu belirtilirken kış lastiği kullanmamanın cezasının 625.00 TL. olarak uygulanacağı hatırlatıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için kış lastiği takmalarının, bunun yanı sıra araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarının önemine değilen jandarma ekipleri, seyahat etmeden önce gidecekleri güzergahlardaki hava ve yol durumunu öğrenerek tedbirli olmalarını istedi.

Jandarma Trafik Timleri tarafından kontrollerin dönem içerisinde aralıksız devam edeceği belirtilirken kış şartlarında araç kullanma ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

MALATYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:50

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