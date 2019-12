Malatyalılar 3 kentte toplandı

Ayvalık’ta kahvaltı yapıp, akşam yemeğini Malatya’da yiyen Malatyalılar, Pazar günü de Başkent Ankara’da bir araya geldiler.

Sosyal paylaşım ağında oluşturulan “Vefalı Malatyalılar ve Naif İnsanlar Yurdu” grubu üyeleri 3 ayrı kentte bir araya geldiler.

Cumartesi günü düzenlenen kahvaltıda, Balıkesir ve ilçelerinde yaşamakta olan Malatyalılar Ayvalık’ta buluştular. Burada bir konuşma yapan Mustafa Önder, “Malatya’da oluşturulan grubumuz, her geçen gün büyüdü ve biz Malatyalılar olarak bir araya gelmeye karar verdik. Bizler her meslekten insanlarız, birbirimizle yardımlaşacağımız, sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi paylaşacağımız hemşehrilerimizle tanıştık. Birbirimize birkaç kilometre uzaklıktayız ancak bundan bizlerin haberi yoktu. İş yerlerimize alış verişe gitsek, Malatyalı olduğunu bilmediğimiz insanlarla bir araya geldik. Bu dostluklarımızı devam ettirme arzusundayız. Bu ilk buluşma Ayvalık’ta oldu. Şimdi ikincisini Edremit’te gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Zehra Tüfekçi ve Ruhsar Demirel Üstünsoy ise, bölgede yaşamakta olan Malatyalıları tanımakla büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Ayrıca kahvaltıyı Malatya’dan gelen Tandır ile yaptıklarını belirterek, kahvaltının yanı sıra Malatya türküleri ile coştuklarını söylediler.

Malatya’da yaşayan grup üyeleri ise Esenliğin Kernek Tesisleri’nde buluştu. Birçok renkli simanın da katıldığı akşam bir konuşma yapan grup kurucusu Erol Kurhan, 3 ay önce Malatya’nın kültür ve sanatı, insanlarının anılarını gündeme getirmek amacıyla kurdukları “Vefalı Malatyalılar ve Naif İnsanlar Yurdu” grubunun büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, “Malatyalılar naif insanlardır. Vefalıdır. Naziktir en önemlisi yufka yüreklidir. Son yıllarda Malatya’nın kimliğinde büyük değişiklikler yapılmıştır. Cadde isimleri, park isimleri hatta okul isimleri değiştirilmiştir. Bu durum Malatyalıların yüreklerini sızlatmaktadır. Bu nedenle birbirinden naif Malatyalılar toplantımıza katılmıştır. Bizler bu yufka yürekli hemşerilerimizin gönüllerinin zenginliğini de biliyoruz. Çok muhtaç kişilere nasıl yardımımız dokunur diyerek araştırma yapıyoruz. Bu toplantıda emeği geçenlere gönülden teşekkür ederim. Bizim rahat etmemiz için büyük gayret sarf eden Kernek Esenlik Tesisi Müdürü Mehmet Başkurt'a da sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verdi.

Toplantıya katılanlar ayrıca tespit ettikleri Malatya’nın sorunlarını dile getirdiler. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

“Vefalı Malatyalılar ve Naif İnsanlar Yurdu” üyeleri üçüncü toplantılarını başkent Ankara’da yaptı. Pazar sabahı gerçekleşen toplantıya Dikmen Hakimevi ev sahipliği yaptı. Grup üyelerinin yanı sıra Malatya derneklerinin yöneticileri ve üyeleri katıldı. Kahvaltıda konuşan grubun Ankara temsilcisi Sibel Yazgan, çok iyi niyetle yola koyularak her Malatyalıya ulaşmak ve kültürünü yaşatmak istediklerini vurguladı. Başkentteki toplantı Malatya yöresinin şarkılarıyla sona erdi.

