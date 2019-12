Sanat Merkezi her vatandaşa hitap ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Sanat Merkezi, 3 yaşından itibaren her yaştan vatandaşa hitap ediyor.

Açıldığı günden bu yana on binlerce vatandaşın faydalandığı merkez, halen 27 branşta 61 ayrı kursa ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağında yer alan Sanat Merkezi, sanatla ilgili çok çeşitli branşlarda faaliyetlerini sürdürüyor.

Malatya’da ‘Sanatın Merkezi’ konumunda olan Sanat Merkezi’nde enstrüman kursları ebru, hat, çini, ahşap oyma gibi geleneksel sanat kursları geniş bir yelpazede devam ediyor. Kurslara 3 yaşından 77’ye kadar her yaştan vatandaş katılabilirken yıl boyunca sürekli olarak hafta içi ve hafta sonu olmak üzere Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle yürütülen kurslardan yıllık olarak 5 bini aşkın vatandaş istifade ediyor.

MALATYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.