Milletvekili Kahtalı’dan Demiryol-İş Sendikasına ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Demiryolİş Sendikası Malatya Şube Başkanlığına seçilen Hikmet Kazgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Kahtalı, beraberinde partililerle birlikte DemirYol İş Sendikası Malatya Şube Başkanlığına geçtiğimiz günlerde seçilen Hikmet Kazgan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sendika Başkanı Hikmet Kazgan, Ak Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’ ya teşekkür ederek, “Milletvekilimizi her zaman takdir ediyoruz. Dürüstlüğü ile çalışkanlığı ile her zaman yakından takip ediyoruz ve destekliyoruz” dedi.

Sivil toplum örgütleri ile siyasetin her zaman bir arada olduğunu ifade eden Kazgan, AK Parti’nin de iktidar da olduğu sürece bu hassasiyete önem verdiğini söyledi. Kazgan, ayrıca Malatya’da seferleri durdurulan 4 Eylül Mavi Treninin de büyük bir eksiklik olduğunu ifade ederek, “Şuan Siirt Kurtalan Ekspresi var ama oda çok yoğun, bu yüzden mavi trenin yeniden getirilmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Milletvekili Kahtalı ise Sendika Başkanlığına seçilen Kazgan ile 30 yıla yakın bir dostluklarının da bulunduğunu ifade ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Kahtalı, “Demiryoluİş Sendikamızın Malatya’mıza katma değer katma noktasında, buradaki çalışan işçilerin haklarını koruma adına önemli gayretleri var. Hükümetimiz ile de uyumlu çalışarak ilimize yapılacak olan yatırımlar adına da her zaman destek olmuşlardır. Hikmet Kazgan kardeşimizin bu görevinde çok başarılı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahtalı, 4 Eylül Mavi Treninin yeniden seferlere başlaması adına da milletvekilleri olarak konunun yakından takipçisi olduklarını belirterek, hızlı tren alt yapısının bölgede bitmesi ile seferlerin yeniden başlayacağını söyledi.

Malatya’nın da hızlı tren ağına alındığını ve çalışmaların bu kapsamda da devam ettiğini belirten Kahtalı, “Malatya demiryolu yolcu taşımacılığında da önemli bir merkez konumunda. İnşallah hızlı tren ağının 2023’de büyük bir kısmını tamamlamış olacağız” diye konuştu.

