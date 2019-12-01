Kafası konserve kutusuna sıkışan Kediyi itfaiye kurtardı

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Malatya'da, kafası teneke konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşiltepe Koşu Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde kafası konserve kutusuna sıkışmış kediyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler,teneke konserve kutusunu keserek sokak kedisinin kafası sıkıştığı yerden kurtardı.

Ekipler, kutuyu keserek kurtardıkları kediyi sokağa bıraktı.

MALATYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:50

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