Büyükşehir Ampute takımı haftayı puansız kapattı

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, sahasında karşılaştığı Şahinbey Belediyespor'a 30 mağlup oldu.

Karşılaşma öncesi İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle her iki takıma da çiçek takdim etti. Jandarmanın jesti ile başlayan karşılaşma da Malatya Büyükşehir Belediye Ampute Futbol Takımı, konuk ettiği Şahinbey Belediyespor karşısında sahadan 30'lık skorla mağlup ayrıldı.

Maç sonunda Jandarma Komutanlığı’ndan gelen askerler her iki takıma da tatlı ikram etti.

MALATYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:50

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