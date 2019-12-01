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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

DHA

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yeni Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada karşılıklı ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği A.O. ile E.K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MALATYA

01 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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