Malatya’da mor ekmeğe ilgi artıyor Ekmekteki antosiyan, vücutta düzenleyici olarak görev yapıyor, organların ve hücrelerin daha rahat çalışabilmesine yardımcı oluyor Türkiye’de ilk kez Malatya’da üretilen mor ekmek talebine yetişemiyorlar

Japonya’da zorunlu olarak tüketilen ve Türkiye’de ilk kez Malatya’da üretilmeye başlanılan ‘Mor Ekmek’ vatandaşlardan ilgi görüyor.

Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmek Malatya’da bir ekmek fırınında üretilmeye başlanıldı.

Yaklaşık 3 ay önce üretilmeye başlanan mor ekmeğin faydalarını duyan Malatyalıların ilgisi her geçen gün artarken, unlu mamulleri firması mor ekmeğin yanı sıra birçok üründe de antosiyanin maddesini kullanmaya başladı.

Mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesinin hamura katılımı ile ortaya çıkan mor ekmeğin faydalarını anlatan Gıda Mühendisi Onur Palut, tüketicilere merdiven altı üretimler konusunda da önemli uyarılarda da bulundu. Mor ekmeğin sahtelerinden de kaçınılması gerektiğini ifade eden Palut, “İster istemez bu konuda önümüzde sahte mor ekmekler çıkacaktır. Bunu anlamayın en kolay yolu, mor ekmeğe sıkılacak limon ile belli oluyor. Limon sıkılınca mor ekmeğimizin kırmızıya dönmesi ile ürünün gerçek olduğunu anlayabiliriz” dedi.

Her insanın sağlıklı sürebilmesi için günde 2,5 mg antosiyanın kanında dolaşması gerektiğini dile getiren Palut, “Mor ekmekte 100 gramda 20 mg antosiyan bulunmaktadır, bu nedenle bir dilim mor ekmek yemek bizim ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacaktır’ şeklinde konuştu.

Mor ekmeğin, normal yani beyaz ekmek ile arasındaki farkı da anlatan Palut, tat olarak herhangi bir fark olmadığını fakat faydalarının saymakla bitmeyeceğini vurguladı.

Malatya'da mor ekmek üretimi yapan firmanın çalışanı Abdulvahap Çatkın da mor ekmeği tam buğday unundan ürettiklerini belirterek, katkı maddesi kullanmadan mor ekmeği hazırladıklarını söyledi. Bunun tamamen bir ilaç olmadığının altını çizen Çatkın, mor ekmeğinin diyabet, tansiyon gibi hastalıklara iyi geldiğinin bilindiğini söyledi.

Mor ekmek tüketen vatandaşlar ise sadece renginin farklı olduğu belirterek, sağlıklı beslenme adına mor ekmeği her gün aldıklarını ifade ettiler.

Mormiksten sadece ekmek üretilmiyor, aynı zamanda baklava, kurabiye, simit gibi daha birçok ürün vatandaşların damağında adeta eşsiz bir lezzet bırakıyor.

Antosiyan, serbest radikallerle savaşıyor. Kansere yakalanma riskini azaltan antosiyanin, kalp ve karaciğer için detoks etkisi yaratıyor.

Antosiyanin, diğer besin öğeleri gibi vücudumuzda depolanmıyor ya da enerji olarak kullanılmıyor. Vücutta düzenleyici olarak görev yapıyor, organların ve hücrelerin daha rahat çalışabilmesine yardımcı oluyor.

MALATYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.