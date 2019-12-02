Üniversiteli öğrenciler okul boyadı

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri Kale İlçesi Bent İlkokulunda okul boyadılar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Servet Atik öncülüğünde, üniversiteli öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okulunda boya işi yapmaları okul idaresi, öğretmen ve aileler tarafından takdirle karşılandı.

Üniversiteli öğrenciler boya yaptıkları okulda öğrencilerle bir araya gelerek rehberlik de ettiler. 2. Sınıf öğrencilerine rehberlik faaliyetinde bulunan öğrencilerin gözlerindeki sevinçten mutlu olduklarını gördüklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, üniversiteli öğrencilere yaptıkları fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

MALATYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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