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Çınar, milli takım sporcularını ağırladı

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kariyerlerinde Avrupa Kupası ve Türkiye Şampiyonluğu bulunan KıckBoks Erkek A Milli Takım sporcularını makamında ağırladı. Milli Sporcular, Çınar'a boks eldiveni hediye ettiler.

Çınar, milli takım sporcularını ağırladı

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kariyerlerinde Avrupa Kupası ve Türkiye Şampiyonluğu bulunan KıckBoks Erkek A Milli Takım sporcularını makamında ağırladı. Milli Sporcular, Çınar’a boks eldiveni hediye ettiler.
KıckBoks A Milli Takım sporcularından Yakup Yiğit, Mehmet İhsan Derme, Bircan Doğan, Mehmet Fırat, Batuhan Sütçüoğlu, Yakup Ataç, Ataman Derme, Buluthan Özsürer ve Mert Ersoy, milli takım ve diğer turnuvalara yönelik hazırlıklarını Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde gerçekleştiriyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Malatya’ya gelen KıckBoks Erkek A Milli Takım sporcuları da nezih ve modern alanlarda günlük antrenmanlarını yapıyorlar.
Yeşilyurt Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezini çok beğendiklerini ve zorlu maçlar öncesinde moral ve kondisyon depoladıklarını ifade eden KıckBoks A Milli Takım sporcuları, makamında ziyaret ettikleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a, spora verdiği önem ve desteklerden dolayı teşekkürlerini sundular.
KıckBoks Erkek A Milli Takım sporcularını Yeşilyurt’a misafir etmekten büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Dönüşüm ve yenileme çalışmalarından sonra hizmet alanlarını genişlettiğimiz Yaşam ve Spor Merkezimizde bayanlar ve erkeklere ayrı salonlar ve ayrı saatlerde eğitim alma ortamı oluşturduk. Alanında deneyimli uzman eğitmenlerin gözetiminde sağlıklı yaşam için sportif hizmetlerimizi halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. ‘Sağlıklı Yaşam Yanı başınızda, Sizler İçin Yenilendik’ sloganıyla her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği merkezimizde KıckBoks A Milli Takım sporcularımızı misafir ediyoruz. Tabii ki bu durum bizim için büyük bir gururdur. İnşallah hem ülke çapında hem de yurt dışında katılacakları büyük organizasyonlarda güzel sonuçlar elde ederler, Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun onlara uğur getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Belediyesi olarak spora çok büyük yatırımlar yaptıklarına parmak basan Başkan Çınar, “Her yaştan vatandaşımızın daha fazla sportif etkinlikte buluşturmak adına hizmetlerimize ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yakınca bölgemizde toplam 100 dönümlük alanda 30 dönümü kapalı alan olmak üzere devasa bir Yakınca Spor Adası inşa ediyoruz. Bakanlıkla gerekli görüşmeleri yaptık en kısa zamanda temelini atacağız. Bu devasa spor alanımızın hemen yan tarafında bulunan Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimizin de yapılan dönüşüm hizmetleri sonrasında büyük rağbet göreceğine inanıyorum artık sadece bayanlara değil erkeklerde buraya gelip sportif faaliyetlerden faydalanabilecekler. O bölgemiz tam manasıyla spor bölgesi olacaktır. Yeşilyurt Belediyemizin desteklediği Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüz çatısı altında 10 ayrı branşta eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz buradaki eğitimlerden faydalanarak zihinsel ve fiziksel yönden gelişimlerini daha iyi bir noktaya taşıyorlar. KıckBoks sporunun da ilçemizde yaygınlaşması adına kulüp bünyesinde bu spor dalımıza yönelik kurs açılmasını sağlayacağız. Sizleri Yeşilyurt İlçemizde ağırlamaktan onur duyduk, kapılarımız ve gönül dünyamız sizlere her zaman açıktır. Allah yardımcınız olsun” diye konuştu.
KıckBoks A Milli Takım sporcuları, ziyaretin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a boks eldiveni hediye ettiler.

MALATYA

02 Aralık 2019 Pazartesi

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