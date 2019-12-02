Doğanşehir’ de paraşüt şenliği hazırlığı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, paraşüt şenliği hazırlığı yapılıyor.

İlçede ilkbaharda düzenlenecek olan 1. Paraşüt Şenliği için Sürgü Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve yetkililerin katılımıyla yer incelemesi yapıldı.

Doğanşehir’de bahar aylarında düzenlenecek olan 1. Paraşüt Şenliği için hazırlıkların devam ettiği ifade edilirken, şenliklerin ilçenin tanıtımına da katkısı olacağı vurgulandı.

MALATYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.