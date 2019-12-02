Malatya’nın Akçadağ ilçesinde minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Akçadağ Anaokulunda "Trafikte önce Yaya, Trafik Dedektifleri ve Trafikte Bilincin Oluşması’’ için eğitim semineri yapıldı. Yapılan eğitim semineri ile trafik kültürünün daha küçük yaşlarda kazandırılması amaçlandı. Yapılan açıklamada, toplumda trafikte farkındalık oluşturmak için anaokulundan başlayarak toplumun her kesimine hitap edecek şekilde eğitim semineri düzenlendiği bildirilip, etkinlik sonunda Anaokulu öğrencilerine eğitim öğretime katkı yapacak çeşitli hediyeler dağıtıldığı kaydedildi.

MALATYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.