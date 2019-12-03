Akülü engelli arabası için Kermes düzenlendi

Hem sağanak hem kar!

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Malatya’da engelli bir gence akülü araba alınması için Kermes düzenlendi.

Toplumda engelli bireylerin sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve bu konuda farkındalığın arttırılması amacıyla Bahçeşehir Koleji Malatya Kampüsünde 3.ve 4.sınıf velileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle okulda tüm öğrencilerin katıldığı kermes düzenledi.

Kermesten elde edilen gelir ile evinde eğitim gören bedensel engelli bir öğrenciye akülü engelli arabası hediye edildi.

MALATYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

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