5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA merkezli 5 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya merkezli Adıyaman, Batman, Osmaniye ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi. KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Aralarında Banka Asya'ya destek için para yatırlanların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



MALATYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.