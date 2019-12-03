Sağlık eğitimi verildi

Hem sağanak hem kar!

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, akılcı ilaç kullanımı, ağız diş sağlığı ve erken yaşta evlilik eğitimleri düzenlendi.

Doğanşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Kurucaova Mahallesi Kur’anı Kerim Kursu ve Kurucaova Şehit Şeyho Kurtulmuş Ortaokulu öğretmenlerine akılcı ilaç kullanımı, ağız diş sağlığı ve erken yaşta evlilik eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, erken yaşta evliliğin zararları anlatılırken, öğretmenlere de ilaç kullanımının önemi, ağız diş sağlığı konusunda bilgiler aktarıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, başka okul ve Kur’anı Kerim Kurslarında da sözü edilen eğitimlere devam edileceği kaydedildi.

MALATYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:52

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