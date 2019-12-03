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Özel çocuklara deprem eğitimi

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediyesi,'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde, 'Farkında Ol' sloganıyla 'Otizmli Çocuklara Deprem Eğitimi' programı düzenledi.

Özel çocuklara deprem eğitimi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi,‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde, ‘Farkında Ol’ sloganıyla ‘Otizmli Çocuklara Deprem Eğitimi’ programı düzenledi.
Yeşilyurt Belediyesi ile Beyazay Derneğinin ortak organizasyonuyla Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde ağırlanan 25 otizmli çocuğa, teorik ve pratik olarak deprem eğitimi anlatılıp, özel çocuklara hediyeler verildi. Programda konuşan Dernek Başkan Vekili Kazım Aydoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkında olmak için, engelsiz bir dünya için ‘Farkında Ol’ sloganıyla Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın destekleriyle Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde engelli kardeşlerimize deprem eğitimi verildi. Etkinliğimiz sonunda engelsiz bir dünya hedefi için de gökyüzüne dilek fenerlerini bırakacağız” dedi. Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde ki eğitim programında özel çocuklarla ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise konuşmasında, "Çocuklarımızın eğitimleri ilgiyle takip etmeleri ve mutlu olmaları hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Cenabı Allah hepimiz afetlerden esirgensin ancak hepimizin de deprem bilincine sahip olmamız gerekmektedir. Çocuklarımızın eğitim dönemlerine bir nebze olsun katkı sağlayabildiysek, onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bugünde bir kez daha toplumun dikkatini çekmek, otizmli çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla bölgemizin en büyük deprem merkezimizde her açıdan özel ve anlamlı anlar yaşadık. Özel olarak hazırlanan eğitim programında evlatlarımızın mutluluğu, heyecanı ve yüzlerinde oluşan tebessüm her şeye değer, onlar bizim canımızdır. Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama entegrasyonunu sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Çilesiz Mahallesi'nde Engelsiz Parkın yapımını tamamlayarak hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Çınar, “Görme Engelliler, Down Sendromlular ve Otizm Derneğine bina tahsis yaptık. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen engelli vatandaşlarımıza, ihtiyaç duydukları tekerlekli sandalye, işitme cihazı, protez organlar gibi medikal malzemeleri temin ediyoruz. Şu ana kadar 51’i akülü, 32’si manuel olmak üzere toplam 83 adet engelli arabası, 8 adet işitme cihazı ve 1 adet de protez kol, engelli vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yollarımızı, parklarımızı ve kaldırımlarımızı engelli kardeşlerimize yönelik tasarlıyoruz ve hizmete sunuyoruz. Ülkemizde, son yıllarda, engelli vatandaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmaktadır. Yol ve kaldırım düzenlemeleri, sesli yaya geçitleri, kamu kurumlarına engelli girişleri, engelli lavaboları, asansörler gibi uygulamaların yanında; kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel istihdamının artırılması, son derece sevindirici gelişmelerdir. Yeşilyurt Belediyemiz’de çalışan personellerimizden yüzde 5’e yakını engelli kardeşlerimizdir, kadromuzda onlara da yer veriyoruz, birlikte çalışarak Yeşilyurt’umuza hizmet ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını ne kadar kolaylaştırırsak, ne kadar faydalı hizmetler yaparsak toplumsal hayata katılımlarını o denli artırmış oluruz, bizler bu konuda duyarlı bir hizmet felsefesine sahibiz. Bugün ki güzel ve anlamlı organizasyonda desteklerini esirgemeyen Türkiye Beyazay Derneği Malatya Şubesine, AFAD’a ve eğitim programımıza katılan özel kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi önünde ‘Engelsiz Bir Dünya’ hedefiyle hazırlanan dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

MALATYA

03 Aralık 2019 Salı

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