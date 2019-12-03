Hem sağanak hem kar!

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Malatya’da TOKİ sakinlerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı.

Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından, TOKİ Emlak Yönetim A.Ş. Müdürlüğü işbirliği ile Yavuz Selim Mahallesindeki TOKİ 441 Konutlarında yaşayan vatandaşlara yönelik iki gün süreyle Ağız ve Diş Sağlığı Taraması etkinliği gerçekleştirildi.

Taraması yapılan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıp, broşür dağıtılarak, diş fırçası ve macunu hediye edildi.

MALATYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:52

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