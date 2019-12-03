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BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından

DHA

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu 1'inci maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu 1'inci maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, rövanş karşılaşmasında skoru kendi lehlerine çevirmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi. Yılmaz, ligin güçlü takımı Malatyaspor ile kupa maçının ilk ayağını oynadıklarını kaydederek, "Netice olarak oynamış olduğumuz oyunun karşılığında bir netice olmadığını düşünüyorum. Yakaladığımız fırsatları ilk 20 dakikada değerlendiremedik. Netice olarak 3-1'lik mağlubiyetle ayrılıyoruz" dedi. 
Yılmaz, rövanş karşılaşmasına ilişkin, "Hakeme değinmek istemiyorum. Verilmeyen fauller, penaltı pozisyonu var. Bunların arkasına da sığınmış değiliz. İkinci maçımızı kendi evimize oynayacağız. Bu oynadığımız futbolun daha da üzerinde oynayarak sorunu lehimize çevirmek istiyoruz. Futbolcularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu. 
Yılmaz, bir gazetecinin 'Tur atlayacağınıza inanıyor musunuz?' sorusuna ise "Hem lig hem de kupayı önemsiyoruz. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu maçta da ilk 11'de oynayan bazı oyuncularımızı dinlendirdik, diğer oyuncularımızı görme şansımız oldu. Aktepe Stadı´nda daha iyi oynuyoruz. Geçen senede Galatasaray ile oynadık. Bu senede ligin güçlü takımı Malatyaspor ile oynuyoruz. Skoru kendi lehimize çevirme gayretinde olacağız" yanıtını verdi. 
SERGEN YALÇIN: İLK YARIYI PUAN TABLOSUNDA İSTEDİĞİMİZ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de ilk yarıyı istedikleri pozisyonda bitirmek istediklerini söyledi. Yalçın, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçlarını oynadıkları oynadık. İyi bir kadroyla, iyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Rakibimizde iyi mücadele etti. Konsantrasyonu tabi biraz zor bu turlarda oynamak ama ben güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İki tarafta gol attı ve pozisyonlara girdi. Daha da fazla gol olabilirdi. Seyir zevki güzel olan bir müsabakaydı. Finalinde tur atlamak istiyoruz. Türkiye kupasında gidebildiğimiz yere kadar gitmek, devam etmek istiyoruz. Umarım devamı istediğimiz şekilde olur ve maçta da iyi bir skorla turu atlayabiliriz. Daha doğrusu öyle ümit ediyoruz" dedi. 
'Demir Grup Sivasspor maçı var. Kadroda revizyona gittiniz. O maçı mı düşündünüz?' sorusuna Yalçın, "Bizim kadromuz çok revizyon kadrosu değildi. Bugün oynayan oyuncularımızın hepsi zaten ligde de birçok maçta oynadılar. Bugün maça çıktığımız kadroyla normal lig maçına da çıkabiliriz, yedek kadro diye bir şey yok. Sadece daha az süre alan 5-6 oyuncumuz vardı, diğer oyuncularımız zaten bu takımda oynayan oyuncular" cevabını verdi. 
Yalçın, Demir Grup Sivasspor ile sahalarında zor bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Sivasspor gerçekten bulunduğu yeri güçlü oyunuyla hak etmiş bir takım. Atletik bir takım, iyi oyuncuları var. Şuanda psikolojik olarak çok iyi durumdalar bunu biliyoruz ama burada bizde kendi sahamızda mutlaka kazanmak istiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Ona göre bir oyun anlayışımız olacak. Tabii hem onlar hem de bizim için kolay bir maç olmayacak. İç sahada oynuyoruz, iç saha avantajımız var. Kendi seyircimiz önünde agresif ve iyi bir oyunla 3 puanla ayrılmak istiyoruz." 
İlk yarıyı puan cetvelinde istedikleri yerde bitirmek istediklerini dile getiren Yalçın, ikinci yarıya çok daha farklı açıdan bakmak istediklerini kaydetti. Yalçın, devre arası takımı daha da güçlendirmek için bazı hamleler yapacaklarını da ifade ederek, onunla ilgili planlar yaptıklarını anlattı. Yalçın, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig´de ilk yarıyı istedikleri pozisyonda bitirmek istediklerini söyledi.
Bir gazetecinin, `Şu ana kadar az forma şansı bulan oyuncuların Keçiörengücü maçındaki performanslarını nasıl buldunuz?' sorusuna, "Oyuncularımızın hepsi ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Fofana sakatlıktan çıktı 1-2 haftadır onu kullanıyoruz, Chaaleli´yi ilk defa oynattı, o da ciddi bir sakatlıktan çıktı. Hadebe yoktu, ülkesindeydi ve pasaport sorunu nedeniyle gelememişti, o fena değildi, oynattık. Özer´i sezon başında kullandık. Erkan ve Mina oynayan oyuncularımız. Ahmed Ildız zaten geçen hafta ligde ilk 11´de oynadı. Normal lig maçına çıkacağımız bir kadro. İyi bir mücadele oldu. Centilmence, dostça ve güzel bir müsabaka oldu. İnşallah ikinci maçta tur atlayan taraf biz oluruz" şeklinde yanıt verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sergen Yalçın'ın açıklaması
Hamdi Yılmaz'ın açıklaması
 

MALATYA

03 Aralık 2019 Salı

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