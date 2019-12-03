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Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü maçının ardından

İHA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Keçiörengücü'nü 31'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Keçiörengücü’nü 31’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.
3 maçlık cezası sonrası takımın başında karşılaşmaya çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir kadro ile müsabakada mücadele ettiklerini söyledi. Bu tür maçların zor geçtiğini ifade eden Yalçın, karşılaşmanın güzel bir müsabaka olduğunu ve seyir zevki güzel bir mücadele olduğunu belirtti.
Rövanş maçında turu atlayan taraf olmak istediklerini de dile getiren Yalçın, “Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, karşılaşmanın devamı istediğimiz şekilde olmasını istiyoruz” dedi.
Bugünkü kupa maçına ligde oynadıkları kadro ile çıktıklarını da söyleyen Sergen Yalçın, “Kadromuz revizyon kadrosu değildi. Bugün oynayan oyuncular ligde de birçok maçta oynadılar. Bugünkü çıktığımız kadro normal lig kadrosu, yedek kadro değildi. Sadece biraz daha az süre alan 56 oyuncumuz vardı” şeklinde konuştu.
Süper Lig'de hafta sonu oynayacakları Sivaspor karşılaşmasına da değinen Yalçın, “Hafta sonu zor bir müsabaka oynayacağız. Sivasspor, gerekten bulunduğu yeri güçlü oyunu ile hak eden bir takım. Şuanda iyi oyuncuları var psikolojik olarak çok iyiler. Bizde kendi sahamızda mutlaka kazanmak istiyoruz, kazanmak için oynayacağız ona göre bir oyun anlayışımız olacak. Tabi kolay bir maç olmayacak hem onlar için hem bizim için. Ama iç saha avantajımız var, kendi seyircilerimiz önünde agresif bir oyunla 3 puanla ayrılıp ilk yarıyı puan cetvelinde iyi bir yerde bitirmek, ikinci yarıya çok farklı bakmak istiyoruz” dedi.
Devre arasında da bazı hamleler yapacaklarını ve takımı daha da güçlendirmek istediklerini söyleyen Yalçın, “İnşallah hem kupada hem ligi istediğimiz yerde bitiririz” ifadelerini kullandı.

Keçiörengücü cephesi
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz ise güçlü bir ekip olan Yeni Malatyaspor karşısında kupanın ilk ayağını oynadıklarını söyleyerek, “Bu iki ayaklı bir maç. Netice olarak oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız fırsatları ilk 20 dakikada değerlendiremedik. Netice olarak 31’lik mağlubiyetle ayrılıyoruz” dedi.
Hakemi de eleştiren Yılmaz, “Verilmeyen fauller, penaltı pozisyonu. Bunların arkasına sığınmış değiliz. Ama ikinci maçı kendi evimizde oynayacağız. Bu oynadığımız futbolun daha da üstünde oynayarak durumu kendi lehimize çevirmek istiyoruz. Futbolcularımıza bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Hem ligi hem de kupayı önemsediklerini ifade eden Yılmaz, “Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu maçta da ilk 11’de oynayan bazı futbolcularımızı dinlendirdik, diğerleriniz görme fırsatımız oldu. Kendi sahamızda bu skoru kendi lehimize çevirme gayretinde olacağız” diye konuştu.

MALATYA

03 Aralık 2019 Salı

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