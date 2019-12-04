Ravcı: "Bazı maçlardaki hakem kararları bariz puanlarımıza neden oldu"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ravcı: "Bazı maçlardaki hakem kararları bariz puanlarımıza neden oldu"

İHA

Süper Lig'de geride kalan 13 haftayı değerlendiren Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Topladığımız 20 puanla iyi sayılabilecek bir durumdayız. Elbette daha iyisini yapabilirdik. Özellikle bazı maçlardaki hakem kararları bariz puanlarımıza neden oldu diyebilirim. Şu an tek düşüncemiz Sivasspor'u yenmek" dedi.

Ravcı: "Bazı maçlardaki hakem kararları bariz puanlarımıza neden oldu"

Süper Lig'de geride kalan 13 haftayı değerlendiren Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Topladığımız 20 puanla iyi sayılabilecek bir durumdayız. Elbette daha iyisini yapabilirdik. Özellikle bazı maçlardaki hakem kararları bariz puanlarımıza neden oldu diyebilirim. Şu an tek düşüncemiz Sivasspor'u yenmek" dedi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ravcı, futbolcuların mücadelesinden memnun olduğunu da söyleyerek, ilerleyen haftalarda daha iyi yerlere geleceklerine inandıklarını belirtti. Ravcı, "Ligden sonra kupada da iddialı olduğumuzu gösterdik. Futbolcularımız örnek bir mücadeleyle yoluna devam ediyor. Ligin 13 haftalık bölümünde topladığımız 20 puan söz konusu. Bu performans aslında fena bir performans değil. Daha iyisi olabilir miydi, kesinlikle olabilirdi. Şimdi dönüp oynadığımız özellikle son 5 maça baktığımızda hakem kararlarının bariz puanlarımıza neden olduğunu görüyoruz. Bu hafta sahamızda şu an ligin en formda olan komşu il takımı Sivasspor ile karşılaşacağız. Tabi Sivasspor'un emeğine ve mücadelesine büyük saygı duyuyoruz. İnşallah bu hafta Süper Lig'de merakla beklenen bu müsabaka beklentileri fazlasıyla karşılayacaktır. Çünkü iki takım da futbol oynamayı düşünen anlayışlara sahipler" diye konuştu.

"Kupada final yakışır"
Hedeflerinin geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa olduğunu belirten Ali Ravcı, "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah hedeflediğimiz gibi giderse işimiz çok daha kolaylaşır. Hem Avrupa için bu sezon daha da tecrübeliyiz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ayrıca bu sezon kupada da geçen sezonunki başarımızı geçmek istiyoruz. Açıkçası bir final Malatya'ya çok yakışır" şeklinde konuştu.

MALATYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt Belediyespor'da Nazilli Belediyespor mesaisi Mehmet Ak: "Hakem kararlarından dolayı puanlar kaybettik"
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'da Nazilli Belediyespor ...
Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları ...
Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü maçının ardından
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ...
Başkan Gürkan: Yeni bir Engelsiz Yaşam Merkezi Yapıyoruz Engelli aileyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan: Yeni bir Engelsiz Yaşam Merkezi ...
Malatya’da 588 Bandrolsüz kitap ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da 588 Bandrolsüz kitap ele geçirildi
Başkan Güder kupa maçını özel çocuklarla birlikte izledi
YEREL HABERLER Başkan Güder kupa maçını özel çocuklarla birlikte ...
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı toplantılarına başladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı toplantılarına ...
Arapgir'de “3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Arapgir'de “3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
Malatya'da "Kadın için" oyununa ilgi
YEREL HABERLER Malatya'da "Kadın için" oyununa ilgi
Darende’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
YEREL HABERLER Darende’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü: 3-1
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü: 3-1
Engelliler Günü’nde dostluk maçı
YEREL HABERLER Engelliler Günü’nde dostluk maçı
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 3 - Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 3 - ...
Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı
YEREL HABERLER Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı
Özel çocuklara deprem eğitimi
YEREL HABERLER Özel çocuklara deprem eğitimi
Başkan Koca’dan MGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Koca’dan MGC’ye ziyaret
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - ...
Yeni Malatyaspor maçında çocuklara oyuncak dağıtıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor maçında çocuklara oyuncak dağıtıldı
Engelli bireylerden Başkan Güder’e ziyaret
YEREL HABERLER Engelli bireylerden Başkan Güder’e ziyaret
Engelli sporculardan Başkan Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER Engelli sporculardan Başkan Gürkan’a ziyaret
Engellilerin gösterisi ilgi gördü
YEREL HABERLER Engellilerin gösterisi ilgi gördü
Sağlık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Sağlık eğitimi verildi
5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X