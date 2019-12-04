Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölge illeri arasında en fazla aracın Malatya’da olduğu belirtildi.

İstatistiki rakamlara göre, Malatya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 176 bin 175 oldu. Komşu şehir Elazığ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 126 bin 255 olduğu ifade edildi.

Bingöl’de 17 bin 271 ve Tunceli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 9 bin 367 oldu.

Bu arada, ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 153 bin 556 oldu.

MALATYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.