Malatya'da Engelliler Günü için hazırlanan klip büyük beğeni topladı

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Malatya'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu ve Türkiye Beyazay Derneği Arapgir Şubesi tarafından hazırlanan klip büyük beğeni topladı.

İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu, Türkiye Beyazay Derneği Arapgir Şubesi ile Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim üyesi Doç Dr. Ali Ayhan tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle farkındalık oluşturmak için Arapgir ilçesinde bir klip hazırlandı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ayhan'ın seslendirdiği 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı eşliğinde hazırlanan klip, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

MALATYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

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